ParkingMyCar esporta il modello di parcheggio digitale in Europa

Parla Andrea Mazzoni, CCO di ParkingMyCar a margine di ‘Airport Parking Network Event 2023 di Berlino, il più importante evento dell’industria dei parcheggi aeroportuali

“Il parcheggio aeroportuale è un servizio importantissimo e necessita della massima efficienza per consentire la gestione di flussi imponenti: solo nel 2022 negli aeroporti europei sono transitati 1,94 miliardi di persone, e questo rende l’idea dell’importanza di offrire spazi organizzati, governati da sistemi digitali e sostenibili per la gestione del flusso veicolare creato dagli utenti. In Italia, ad esempio, il 51% dei passeggeri raggiunge gli scali con il proprio mezzo privato e questa dato fa capire quale sia la portata delle sfide per il settore. Standard sempre più elevati, innovazione digitale, assistenza puntuale per i clienti rappresentano il paradigma che noi vogliamo esportare anche in Europa, oltre all’Italia che ci vede presenti in tutti gli aeroporti”. Lo ha detto Andrea Mazzoni, Chief Commercial Officer della start up ParkingMyCar a margine di ‘Airport Parking Network Event 2023 di Berlino, il più importante evento dell’industria dei parcheggi aeroportuali.

“Ascoltare e conoscere i principali stakeholder del settore rappresenta per noi un grande arricchimento – ha detto Mazzoni – oltre all’occasione per poter raccontare il nostro percorso e delineare la strategia di internazionalizzazione che stiamo portando avanti e che si concretizzerà nel corso del 2024, con nuove sedi anche in Europa. Il fulcro di ParkingMyCar è un vero e proprio ecosistema in grado di facilitare l’esperienza di chi cerca parcheggio e, grazie all’ampia base di utenti, offrire visibilità a tutti i partner. La strategia di creare un ecosistema di parcheggi digitali è pronta per il test anche fuori dall’Italia, e siamo convinti di poter vincere questa nuova sfida. La ricetta che vogliamo portare in Europa parte da una piattaforma facile ed intuitiva, che permette una user experience efficace, oltre a caratterizzarci per una grande attenzione per l’assistenza dei clienti ed un grande impegno in termini di marketing e comunicazione capace di valorizzare sia l’azienda, sia i nostri partner“.