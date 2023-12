Gruppo FIRE acquista un portafoglio di crediti secured UTP e Bad Loans

Il Gruppo Fire, prima realtà indipendente in Italia nel credit management, ha acquistato un portafoglio di crediti secured UTP e Bad Loans per un valore di 19,5 milioni di euro

Il Gruppo Fire, prima realtà indipendente in Italia nel credit management, ha creato un veicolo di cartolarizzazione dedicato all’acquisto di crediti retail classificati UtP (unlikely to pay) e Bad Loans, con target di investimento di 100 milioni di euro in tre anni.

Tramite il veicolo, denominato “Claudio SPV”, del quale Fire sarà oltre che Special Servicer esclusivo anche co-investitore con la quasi totalità delle note mezzanine e la maggioranza delle note junior, è stata finalizzata la prima operazione, relativa ad un portafoglio secured ceduto da un primario istituto nazionale, per un valore nominale lordo (GBV) pari a 19,5 milioni di euro.

Fire, che vanta un track record nella gestione specializzata di portafogli Bad Loans e Unlikely to Pay con controparte individual e small business, mira a rafforzare la propria posizione nel settore dell’acquisto dei crediti, come previsto nella strategia di lungo periodo del Gruppo.

Illimity Bank ha agito in qualità di finanziatore, supportando Fire per l’acquisto del portafoglio sottoscrivendo le note senior del veicolo, e nel ruolo di Master Servicer dell’operazione nonché, attraverso la controllata ARECneprix S.p.A., nei ruoli di Corporate Servicer e Calculation Agent.

Colombo & Associati, advisory firm specializzata nell’attività di consulenza per operazioni di finanza straordinaria, ha agito da advisor finanziario dell’operazione.

“Questa operazione rappresenta un esempio di integrazione virtuosa di competenze complementari, fra operatori con diverse specializzazioni, che intendono cooperare a favore del sistema bancario e dei clienti finali. Portiamo a compimento al contempo un ulteriore acquisto di NPE, area determinante nella nostra pianificazione di crescita.” – dichiara Sergio Bommarito, CEO del Gruppo Fire”.