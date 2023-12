Elimina lo sfondo dalle foto in modo facile e veloce

Tutti i creativi che hanno a che fare con le immagini si trovano spesso ad affrontare il problema di voler rimuovere lo sfondo dalle foto. Questa operazione può sembrare difficile e può dare l’impressione di richiedere molta esperienza, ma oggi l’intelligenza artificiale rende questo processo semplice e veloce come mai prima d’ora.

Eliminare lo sfondo dalle foto è un’operazione che può avere molteplici scopi. Può essere utile per rimuovere elementi indesiderati dall’immagine, per creare ritagli di persone, oggetti da inserire in altre foto o per ottenere immagini con sfondo trasparente da utilizzare nell’ambito del graphic design e varie applicazioni di comunicazione visiva.

Continua a leggere per capire di cosa stiamo parlando, come funzionano nel dettaglio queste tecnologie e come le puoi sfruttare da subito anche tu, in pochi semplici passaggi, direttamente online.

Ecco come eliminare lo sfondo da una foto

Fino a qualche anno fa, per eliminare lo sfondo dalle foto era necessario utilizzare software di editing fotografico molto complicati, il cui apprendimento richiede molto tempo. Oggi, grazie all’intelligenza artificiale, questo processo è diventato molto più semplice e veloce. Ci sono molte applicazioni online e siti web che offrono la funzione di rimozione dello sfondo, in cui l’intelligenza artificiale riconosce automaticamente i contorni degli oggetti presenti nell’immagine e li separa dallo sfondo.

Le applicazioni di cui parliamo utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale basati sul deep learning. Queste tecnologie vengono addestrate su un grande numero di immagini per migliorare continuamente le loro prestazioni. In questo modo, l’eliminazione dello sfondo diventa sempre più precisa e veloce.

Selezioni tradizionali contro l’intelligenza artificiale

Per eliminare lo sfondo da una foto in modo tradizionale, bisogna prima di tutto imparare ad usare un programma di fotoritocco come Photoshop e, nello specifico, la parte che riguarda le selezioni manuali, le maschere ed i pennelli. Questi argomenti sono tra i più complessi in assoluto e anche il fotografo professionista più navigato, non ha vita facile quando si tratta di scontornare il soggetto di una foto per isolarlo dallo sfondo.

Come accennato poco fa, oggi invece possiamo saltare completamente l’approccio tradizionale e caricare la nostra foto su uno dei siti creati appositamente per eliminare lo sfondo dalle foto. Una volta caricata la foto, il sistema individua automaticamente il soggetto dell’immagine e lo isola dallo sfondo, creando un’immagine con lo sfondo trasparente, pronta per essere scaricata sul nostro computer.

Ora che abbiamo visto come funziona il processo, esaminiamo nel dettaglio quali sono le applicazioni che possiamo usare da subito per rimuovere lo sfondo dalle foto online.

Le migliori app per eliminare lo sfondo dalle foto

Per scoprire come eliminare lo sfondo da una foto in modo automatico e semplice, basta proseguire con la lettura del nostro articolo. Ecco alcune delle migliori app create appositamente per questo compito.

Background Remover di Depositphotos

Background Remover di Depositphotos è un’app online creata appositamente per eliminare sfondo foto. Vanta un potentissimo sistema di deep learning che analizza ogni giorno milioni di fotografie e, grazie a questo, è in grado di riconoscere qualsiasi soggetto (che sia una persona, animale o oggetto) nella foto ed isolarlo perfettamente in pochi secondi dallo sfondo.

Per vedere in azione Background Remover di Depositphotos, basta collegarsi al sito https://depositphotos.com/it/bgremover.html e caricare una fotografia. Da ora in poi non è necessario fare praticamente nulla, l’eliminazione dello sfondo avviene in modo totalmente automatico e rapidissimo.

Al termine del processo (che non dura più di un paio di secondi), è possibile scaricare la fotografia con lo sfondo trasparente sul computer. Le immagini scaricate da Background Remover di Depositphotos sono utilizzabili liberamente sia per scopi professionali che per scopi personali.

Remove.Bg è un altro applicativo online ideato appositamente con il fine di togliere lo sfondo alle immagini in modo automatico e semplice. Una volta caricata la foto sul sito e rimosso lo sfondo, è possibile decidere se salvarla sul computer o modificarla ulteriormente, inserendo uno sfondo personalizzato.

Remove.Bg offre una galleria di sfondi predefiniti da utilizzare liberamente, oppure è possibile caricare dal computer lo sfondo desiderato e finalizzare l’immagine direttamente all’interno dell’applicativo. Anche in questo caso il processo è molto rapido e non richiede alcuna conoscenza tecnica di editing fotografico.

Photoroom

Photoroom offre varie soluzioni di intervento sulle immagini, tra cui anche la possibilità di rimuovere lo sfondo dalle foto. Per eliminare lo sfondo dalle foto, basta caricare l’immagine in Photoroom e attendere qualche istante. Finito il processo di rimozione dello sfondo, è possibile decidere di riempire lo spazio trasparente con un colore piatto predefinito dal sistema o sceglierne uno personalizzato in base al proprio gusto personale.

Per editare ulteriormente l’immagine, basta premere il pulsante che invita ad editare la foto in Photoroom. In questo modo si ha accesso all’interfaccia completa dell’applicativo ed è possibile rifinire l’immagine grazie a molteplici funzioni come l’aggiunta del testo, il ritaglio dell’immagine, l’inserimento di ombre, cornici e molto altro.

Clipping Magic

Anche Clipping Magic permette di eliminare facilmente lo sfondo dalle foto. L’intero processo è molto semplice ed intuitivo. Questo applicativo permette di rimuovere lo sfondo da più immagini nello stesso istante, il che può essere una funzione molto utile per chi deve processare molte fotografie. Purtroppo, a differenza degli altri applicativi, questo strumento permette di scaricare gratuitamente solo una piccola anteprima finale. Per poter scaricare l’immagine ad una dimensione accettabile, viene richiesto di iscriversi al servizio.

Conclusioni

Eliminare lo sfondo dalle foto non è più un’operazione complicata e riservata ai professionisti. Grazie all’intelligenza artificiale, tutti possono farlo in modo semplice e veloce, senza dover investire tempo ed energie in tecniche di fotoritocco complesse. Sul mercato ci sono moltissime applicazioni in grado di rimuovere lo sfondo alle immagini e molte di queste, come abbiamo menzionato in questo articolo, sono gratuite e altamente performanti.

Da oggi è possibile eliminare lo sfondo alle foto in pochi secondi e divertirsi a creare immagini di fantasia in pochi istanti.