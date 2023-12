Cooltura da record: chiuderà il 2023 con una crescita del 400%

Cooltura cresce e registra una crescita del 400% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e per il 2024 punta a triplicare l’andamento

Cooltura nasce nel 2021 per rispondere ad un’esigenza del mercato sempre più marcata: quella di aiutare i brand a dialogare con il proprio pubblico sul social del momento, da un lato facendo emergere i giovani creator e dall’altro facilitando i marchi a mostrare i loro lati più autentici, avvicinando i consumatori in maniera più spontanea e dinamica.

Secondo GlobalWebIndex , circa il 90% delle persone accede all’app di TikTok ogni giorno. I numeri della piattaforma sono in continua crescita ormai da oltre 3 anni: gli utenti attivi mensilmente in Italia sono 19,7 milioni e 1 persona su 3 usa TikTok con regolarità mensile. Il 50% segue i creator prima di tutto perché sono considerati esperti da cui ricevere informazioni.

Ma per supportare le aziende grazie ad un network di creator esperti, progettando e producendo video coinvolgenti e di qualità servono i giusti strumenti: l’utilizzo di un linguaggio fresco per comunicare i valori del brand in una chiave nuova e autentica così da incontrare il linguaggio unico della community.

“Ci sono sempre più italiani che seguono almeno un brand sui social, ma gli argomenti che suscitano interesse sono meno scontati del previsto. Le persone cercano però un approccio sempre più autentico, il 37% di loro si fa indicare dagli influencer dove e quando acquistare qualcosa, soprattutto in ambito fashion e lifestyle. Noi siamo qui per rispondere a quelle domande e guidarli a trovare la risposta che cercano. Solo nell’ultimo anno abbiamo supportato oltre 40 clienti aiutandoli a creare fiducia basata sulla credibilità dei contenuti. spiega Marielena Traverso, co-founder e CEO di Cooltura.

Crescita del +400%, oltre 40 clienti supportati e nuove partnership

Generazione di idee creative in trend, continua innovazione digitale e stretta collaborazione con brand partner di rilievo. Questi gli ingredienti che hanno permesso alla creative agency tutta al femminile, di mettere a segno nel tempo una robusta crescita delle performance.

Cooltura si appresta a chiudere il 2023 registrando una crescita del 400% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e per il 2024 punta a triplicare l’andamento. Mirando a stabilire nuove partnership strategiche e investire sempre più sull’offerta.

“Siamo orgogliose dei risultati ottenuti in così poco tempo dalla nostra recente fondazione, una delle chiavi di questo successo è il nostro background fortemente legato a TikTok. La stretta collaborazione con TikTok, di cui siamo partner ufficiali – con marchi riconosciuti che ci danno fiducia nel testare nuove strategie sulla piattaforma e grazie al supporto di creator esperti – ci permette di essere aggiornati sulle maggiori tendenze del momento e pionieri nel nostro settore, con strategie creative che portano all’innovazione grazie agli sviluppi dell’intelligenza artificiale e della digital art, sempre più presenti anche sulle piattaforme di contenuti video brevi”. aggiunge Carolina Bin, co-founder e Creative Director.

L’exploit di Ray-Ban ai TikTok Awards e l’espansione nel settore beauty & travel

Tra le collaborazioni, Cooltura annovera grandi nomi del fashion & luxury system della moda come Luisaviaroma, Hogan, Liu Jo, YOOX, ed infine il mondo del denim con Levi’s. Forte la nuova espansione anche nel settore beauty con le partnerships con Avene e VeraLab.

Cooltura ha inoltre collaborato con Ray-Ban per promuovere la campagna “Reverse” e lanciare la lente inversa dei famosi occhiali da sole su TikTok. La creatività ha recentemente vinto ai TikTok Ad Awards come miglior performance, un riconoscimento ottenuto per i risultati più che positivi in Italia ma anche in UK. Il video ribalta le classiche prospettive e le trame visive, concentrandosi sulle caratteristiche chiave dei prodotti con lenti retroverse per posizionare Ray-Ban come il marchio iconico e senza tempo che continua ad evolversi creando occhiali innovativi.

Le partnerships di eccellenza per la prima volta si espandono al settore hospitality e travel. Cooltura si aggiudica infatti la gestione del lancio di Hu Openair su TikTok. Il brand del gruppo Human Company è oggi un player di rilievo in Italia e in Europa nel settore della ricettività, grazie ai suoi villaggi e camping in città che consentono di vivere un’esperienza open air in tutte le stagioni. Mentre per Lastminute.com agenzia travel-tech dei pacchetti vacanza, Cooltura si occuperà di realizzare campagne creative dedicate esclusivamente al mercato oltremanica.