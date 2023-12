Con La Saporeria si diventa un Sommelier delle Mele Val Venosta

L’Abbonamento Sommelier, disponibile su La Saporeria.it, l’esclusivo portale online di Mela Val Venosta, invita ad assaporare ogni sfumatura dei deliziosi frutti

Una singola Mela Val Venosta sprigiona una miriade di profumi e aromi. L’Abbonamento Sommelier, disponibile su La Saporeria.it, l’esclusivo portale online di Mela Val Venosta, invita ad assaporare ogni sfumatura dei deliziosi frutti, proprio come un vero sommelier. Potrai ricevere direttamente a casa tua, ogni 2 settimane per 3 mesi, una selezione di 6 profumate varietà. Un’occasione unica per diventare un vero esperto delle favolose Mele Val Venosta, nate dall’amore dei contadini per la loro terra. Una passione che si tramuta in un gusto inconfondibile, che renderà ogni morso un’esperienza sensoriale senza eguali. Ordina il tuo abbonamento e ricevi in omaggio un tagliamela, un tagliere in legno e un grembiule, per diventare un vero Sommelier delle mele.