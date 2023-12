Al Grande Fratello, è di nuovo guerra tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese

Grande Fratello, scontro aperto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: “Mi ha trattenuto con la forza”. Ma il popolo web lo vuole fuori

Prima nemici, poi amici (o addirittura qualcosa in più) e ora di nuovo in guerra. Non c’è pace nella casa del Grande Fratello tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. A dare fuoco alla miccia che ha generato un nuovo incendio è stato il figlio dell’ex attrice di Vivere, entrato in casa lunedì sera per fare una sorpresa alla madre. “Non fidarti di lui, è un vigliacco”, le parole di Valentino, che hanno generato la pronta replica di Varrese in diretta, sentitosi chiamare in causa. “È stato inquinato il gioco”, ha dichiarato l’attore che ha puntualizzato come i concorrenti non possano ricevere informazioni dall’esterno. “Sei bipolare”, la risposta stizzita di Luzzi.

Finita la puntata l’attrice ha avuto un crollo e ha minacciato (nuovamente) di lasciare il gioco. Varrese, intanto, ha raccontato a Garibaldi un episodio non bello che avrebbe avuto come protagonista la sua acerrima nemica. “Tre mattine fa è venuta da me facendo finta di piangere. Non le uscivano manco le lacrime”, ha raccontato l’attore. E quando le ho detto che non mi andava di parlare “mi alzava e mi ributtava giù con la forza fisica. ‘Devi stare qui’, mi diceva”.

IL POPOLO SOCIAL: “VARRESE FUORI”

Ma sui social nessuno crede alla sua versione e in molti accusano Mediaset di censurare gli attacchi dell’attore a Beatrice Luzzi. Intanto su X si moltiplicano i messaggi dei telespettatori che chiedono al Grande Fratello di intervenire per cacciare Varrese dalla casa.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)