L’oroscopo di oggi, martedì 12 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 12 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Un amore torna protagonista, con Bilancia e Acquario potresti scoprire emozioni mai provate prima, anche una passione occasionale può travolgere la tua vita.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Una giornata dalla tua parte. Gratificazioni in arrivo. Hai grande forza in amore; nuovi progetti di lavoro o personali favoriti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornate importanti per decidere l’esito di un rapporto sentimentale; c’è anche chi ha solo bisogno di avere più conforto dal partner, attenzione ai tradimenti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Oggi sei favorito, tuttavia con una persona Acquario potrebbero esserci dei problemi nella gestione di un lavoro o di alcune questioni in famiglia.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Programma una giornata piacevole. Giornata fertile e creativa.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In un quadro generale favorevole e intrigante, questa risulta essere una giornata utile per gli incontri, per le relazioni sociali. C’è chi in questa giornata riceverà una bella informazione.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata lievemente sottotono. Prudenza perché oggi la distrazione crea qualche ritardo o fastidio eccessivo, nervosismo in agguato.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Lo Scorpione nonostante abbia spesso atteggiamenti aggressivi è in realtà una persona molto fragile, agisce per difesa; oggi bisogna evitare contrasti, piccoli ritardi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ti sentirai meglio. In amore puoi fare progetti importanti per il futuro. Fortuna nei viaggi.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

A volte la voglia di trasgredire torna protagonista, ma per carattere non sei un tipo permissivo, neanche con te stesso! La giornata di oggi invita alla cautela, potresti mettere in discussione tutto senza una ragione ben precisa.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

La tendenza dell’Acquario è di fare tutto all’ultimo momento, ma oggi attenzione perché potrebbe esserci un ritardo imprevisto. Non rimandare qualsiasi eventuale richiesta.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Qualcuno ha vissuto una crisi perché si è sentito poco amato, i nati sotto il segno dei Pesci non possono vivere solo di lavoro, hanno bisogno di vivere emozioni!