NLT: Tutte le informazioni utili su questo contratto

Il noleggio a lungo termine (NLT) è una formula che permette all’automobilista di poter utilizzare un veicolo per diverso tempo (in genere dai 24 ai 60 mesi) a fronte del pagamento di una somma mensile. Si tratta di una soluzione ideale per chi vuole cambiare auto senza vincoli o non vuole preoccuparsi di scadenze e impegni burocratici.

Ma vediamo meglio come funziona.

Che cosa è il NLT e come fuziona?

Come già spiegato, il noleggio a lungo termine è un tipo di contratto che l’automobilista può stipulare con una compagnia di noleggio, come ad esempio Leaseplan, per poter utilizzare un veicolo a sua scelta per un determinato periodo di tempo, semplicemente pagando un canone mensile.

In questa somma sono compresi differenti servizi, come la copertura assicurativa RC auto, le polizze kasko e furto e incendio, l’assistenza stradale 24 ore su 24 su tutto il territorio italiano e gli oneri burocratici. L’automobilista ha anche la facoltà di aggiungere ulteriori servizi optional, come una vettura sostitutiva in caso di sinistri stradali, il cambio pneumatici, ecc.

Al termine del contratto è possibile semplicemente restituire l’auto così da non avere più vincoli con la compagnia di noleggio, oppure prolungare il contratto, sia con la stessa vettura che con una diversa.

Chi può noleggiare un’auto a lungo termine?

In linea generale, possono noleggiare una vettura a lungo termine tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 21 e i 75 anni, una patente di guida in corso di validità conseguita da almeno un anno e delle entrate mensili dimostrabili (attraverso le buste paga oppure gli ultimi cedolini della pensione).

I requisiti, però, variano a seconda della compagnia di noleggio. In alcuni casi, ad esempio, è richiesto un contratto di lavoro a tempo indeterminato da almeno 6 mesi.

Quanto costa il noleggio a lungo termine?

Non si può stabilire con precisione il prezzo del canone mensile di noleggio, perché dipende da diversi fattori: il tipo di auto scelta, il chilometraggio includo nel contratto, i servizi optional, eventuali sovrapprezzi dovuti al superamento di una certa età o dall’aggiunta di un guidatore in più, ecc.

Un altro fattore che incide direttamente sul canone mensile è l’anticipo: nel noleggio a lungo termine la somma versata a titolo di anticipo non è una caparra, ma permette di rendere le rate più leggere. Ci sono poi delle aziende che permettono di noleggiare auto usate così da poter ottenere un risparmio.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine?

Im molti scelgono oggigiorno il noleggio a lungo termine e questo accade per diversi motivi, sia economici che gestionali e operativi. In primo luogo, i costi sono fissi e stabiliti dal contratto, pertanto si può gestire al meglio il budget relativo alla mobilità. Non è prevista, inoltre, nessuna immobilizzazione di capitale. Un ulteriore aspetto da tenere in conto riguarda la svalutazione dell’auto, che resta in capo alla compagnia di noleggio.

Per quanto concerne i vantaggi operativi, la flessibilità è sicuramente quello maggiore, poiché il contratto può essere personalizzato in base alle esigenze dell’automobilista e non ci sono vincoli al termine del contratto.

Infine, la possibilità di mettersi alla guida in totale tranquillità e non dover pensare a oneri burocratici, scadenze, ecc., costituisce un importante vantaggio operativo.