La Trilogia RezzaMastrella arriva al Teatro Vascello

Il Teatro Vascello di Roma accoglierà, dal 12 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, la compagnia RezzaMastrella in una trilogia composta da tre esperienze diverse negli anni e nella forma che al meglio raccontano l’evoluzione drammaturgica e spaziale delle opere di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, combinato artistico inimitabile del panorama teatrale contemporaneo – Leoni d’oro alla carriera per il Teatro 2018.

Un trittico su come siamo e come eravamo. Quel che era ancora è, per il tempo che sarà. Ma intanto sta alla gogna come il corpo alla deriva.

Autocelebrativi gonfi di hybris, ecco cosa siamo diventati!

Flavia Mastrella Antonio Rezza

