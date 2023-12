Elodie si gode il successo del tour: “Ora so che posso farcela”

Elodie ringrazia i fan dopo la fine del tour sold out: “Ora so che posso farcela. Prima non mi sentivo all’altezza. Mi fermo per un po’, respiro, raccolgo gli appunti”

Buona la prima. Il tour di debutto di Elodie è stato un successo. Quest’anno la cantante ha viaggiato per tutta Italia, macinando sold out nei palazzetti del Bel Paese. Sabato 9 dicembre la data di chiusura dell’Elodie Show (la terza a Milano, nel capoluogo lombardo quest’anno i live sono stati 4), che ha visto la popstar nostrana cimentarsi in duetti inediti con Annalisa e Piero Pelù, oltre che con Sfera Ebbasta. Nei precedenti concerti gli ospiti non erano mancati: da Giorgia a Roma a Renato Zero a Firenze, passando per Marco Mengoni in una delle prime due date a Milano.

Finito il tour e prima di festeggiare il Capodanno con un concerto a Palermo, Elodie riflette su quanto vissuto: “Ho avuto bisogno di 24 ore per mettere in ordine i pensieri. Sapete anche che non sono di grandi parole, ma oggi sento di dover dire un po’ di cose. Sabato si è chiuso il mio primo tour, il valore che ha avuto per me è inestimabile e non si tratta solo di carriera, ma di consapevolezze”.

E spiega meglio: “Grazie a questi concerti, a tutte le persone che mi hanno affiancato per concepirli e per metterli in scena io oggi so che posso farcela. Fino all’anno scorso non ne ero così certa, i live erano un territorio per me inesplorato, come al solito non mi sentivo all’altezza, ma la vostra energia mi ha letteralmente spinto su quei palchi. Avevo detto che avrei voluto stancarvi, spero di esserci riuscita”.

UNA PAUSA PER RICARICARSI

Ora per Elodie arriva il momento del riposo, ma anche della riflessione su quello che verrà dopo: “Da maggio ad oggi ho capito cosa posso dare. E adesso non vedo l’ora di ricominciare, come e dove non lo so ancora, ma qualche altra idea pazza da parte ce l’abbiamo. Ora mi fermo per un po’, respiro, raccolgo gli appunti, leggo qualche sceneggiatura magari per un film, c’è già anche un po’ di musica nuova a cui sto lavorando, senza grande fretta, ma grazie a tutto l’amore che mi avete dato oggi vado in studio immaginando le nuove canzoni dal vivo. Grazie davvero di tutto”.