Elias in radio e in digitale con il singolo “Bugia”

Fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Elias. Un nuovo capitolo dal sapore dolce-amaro che nasce dal lockdown, i cui effetti ritroviamo anche oggi nella vita di Andrea / Elias. Per tutti i solitari, una canzone da cantare tutti insieme su una spiaggia, ma con dei colori autunnali.

https://open.spotify.com/album/0GpdYSHEoNUZwkdRZi2LGc?si=xO4NpkEORsWYkzxfPGotFQ

Bugia è uno tra i diversi brani che scrissi durante il famigerato lockdown, che molto ci diede modo di riflettere su noi stessi e sulle nostre vite. Scelsi una parola come titolo che appositamente non usai nel testo, per rafforzare la sensazione che volevo comunicare, una rassicurante melodia per ciò che non siamo riusciti ad afferrare, per ciò magari non sappiamo di volere, come a vivere dietro un vetro, mentre sorridiamo a guardarci bruciare, nelle inafferrabili sensazioni racchiudiamo, quando amiamo e perdiamo, amiamo e perdiamo, e a un certo punto ci abituiamo a vivere cullati da questa altalena. Bugia mi piace definirlo un brano post-estivo.