Cristiana Ciacci nelle radio con “Stringimi forte”

L’ eredità di Little Tony: in rotazione radiofonica e in digitale “Stringimi forte”, un tributo dalla figlia Cristiana Ciacci

La musica ha il potere di toccare il cuore delle persone in modi profondi e significativi. Spesso, le canzoni diventano un mezzo per esprimere emozioni, ricordi e sentimenti che sono cari al cuore di chi le ascolta. “STRINGIMI FORTE” è una di queste canzoni, un tributo straordinario a Little Tony, Interpretato dalla figlia di Tony, Cristiana Ciacci, in collaborazione con la Little Tony Family, questo brano ha il potere di far rivivere i momenti speciali legati al grande artista ed alla sua musica, mentre celebra l’eredità che ha lasciato dietro di sé.

“STRINGIMI FORTE” è molto più di una semplice canzone. È un tributo commovente che cattura le parole di Tony, rivolte a sua figlia Cristiana, e le trasforma in una melodia che tocca l’anima. La frase “Riderà riderete rideranno i vostri cuori matti di felicità” è stata una firma distintiva di Tony e funge da intro perfetto per questa canzone emozionante.

L’autore (D. De Marinis) ha sapientemente intrecciato le parole di Tony con la sua musica, creando un pezzo che è tanto un omaggio quanto un’opera d’arte indipendente. La canzone è stata prodotta con maestria da Angelo Petruccetti per Caramella Blues Ed. musicali: lo stesso musicista ha curato gli arrangiamenti e la produzione artistica. Questa collaborazione ha portato alla creazione di una canzone che cattura l’essenza e la magia di Little Tony.

Un elemento essenziale per portare la canzone “STRINGIMI FORTE” alla vita, è stato il video musicale. Il regista Stefano Cesaroni ha realizzato il video in modo magistrale, trasformando la musica in immagini che rievocano i momenti indimenticabili di Tony. Il video completa l’esperienza di ascolto, portando gli spettatori in un viaggio visivo attraverso le emozioni e i ricordi che la canzone evoca.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla dedizione e alla coordinazione della famiglia Ciacci e di Angelo Petruccetti, che hanno lavorato instancabilmente per rendere omaggio a Little Tony in modo straordinario.

“STRINGIMI FORTE” è molto più di una semplice canzone; è un tributo emozionante a un’icona della musica italiana. Questa canzone ci ricorda quanto la musica possa essere un ponte tra il passato e il presente, un veicolo per condividere emozioni profonde e connettersi con i ricordi. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo tributo possibile, Little Tony vive ancora attraverso la sua musica e il suo spirito.

Il brano “Stringimi forte” è pubblicato su Label Music Universe a.c.m., con Ediz. Mus. Caramella Blues/Starpoint International s.r.l. ed è distribuito in tutto il mondo da Believe International.