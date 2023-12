Augusto Barbera è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Succede a Silvana Sciarra, cessata dal mandato

Augusto Barbera è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Succede a Silvana Sciarra, cessata dal mandato lo scorso 11 Novembre. In Camera di Consiglio Barbera, che era presidente facente funzioni dopo che Sciarra ha lasciato la Corte, è stato eletto all’unanimità con 13 voti e una scheda bianca (la sua). La Consulta si compone di 15 giudici, ma al momento il Plenum non è al completo per la ‘fumata nera” del Parlamento sul componente che deve sostituire Sciarra. Come primo atto, il neo-presidente ha nominato vice presidenti i giudici Franco Modugno, Giovanni Amoroso e Giulio Prosperetti.

CHI È AUGUSTO BARBERA

Barbera, nato ad Aidone in Provincia di Enna il 25 giugno 1938, è stato eletto Giudice della Corte costituzionale dal Parlamento, il 16 dicembre 2015. Ha giurato il successivo 19 dicembre 2015. Professore emerito di Diritto costituzionale presso l’Università di Bologna, dove è stato professore ordinario fino al 2010. Ha in precedenza insegnato presso le università di Catania e Ferrara. Deputato dal 1976 al 1994, eletto nelle fila prima del PCI e poi del PDS, è stato presidente della Commissione per le questioni regionali, vicepresidente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e nel 1993 ministro per i rapporti con il Parlamento nel Governo Ciampi. Nel 2015 è stato eletto dal Parlamento Giudice della Corte Costituzionale. Barbera terminerà il suo mandato tra circa un anno.