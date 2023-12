Artera Growth Program: premio fino a 50mila euro per le imprese innovatrici

Via all’Artera Growth Program: premio fino a 50mila euro per le imprese che innovano: a gennaio 2024 la prima selezione dei progetti

Artera compie 22 anni e per l’occasione lancia il suo “Artera Growth Program” dedicato alle imprese italiane ed europee che innovano e sono impegnate in attività di marketinge sviluppo web. L’azienda è parte del gruppo multinazionaleDHH, leader europeo nei servizi di Cloud Hosting.

Cos’è l’Artera Growth Program (AGP)

L’Artera Growth Program (AGP) è un programma ad hoc a supporto delle imprese per favorire lo sviluppo di progetti innovativi: un’iniziativa di Artera, in collaborazione con Merakyn, Polo ICTeImpact Hub SB,che fornisce finanziamenti sotto forma di crediti gratuiti utilizzabili per servizi Cloud e Hosting di Artera, per promuovere l’innovazione e la crescita delle aziende.

È previsto un premio complessivo pari a50mila euro, che sarà erogato sotto forma di crediti hosting sostenibili tramite Artera, certificati dall’ente indipendente The Green Web Foundation.

Ancora molti imprenditori non sanno infatti che anche lo spazio che utilizzano per ospitare siti web e piattaforme delle loro aziende può avere un impatto negativo sull’ambiente. Inquinano infatti anche i data center, cioè tutte le strutture che ospitano i server, gli storage, le cabine, i cablaggi e tutte le attrezzature necessarie a garantire il funzionamento dei sistemi informatici. Si stima che Internet, nello specifico, contribuisca alle emissioni mondiali di CO2 almeno per il 3,7% del totale, contro il 2% del traffico aereo (fonte: Karma Metrix).

In un’ottica green, sempre più aziende stanno scegliendo ora un hosting sostenibile, come quello di Artera. Un hosting sostenibile è un server che utilizza fonti di energia rinnovabile, che impiega dispositivi e tecnologie più efficienti in grado di consumare meno e meglio, che favorisce il riciclo delle vecchie apparecchiature e opera a tutti gli effetti in chiave sostenibile, riducendo sensibilmente le proprie emissioni di CO2.

“Il Growth Program è un’iniziativa che abbiamo pensato per festeggiare gli oltre 20 anni di attività di Artera” dichiara Sergio Ravera, CEO di Artera. “Crediamo da sempre nell’innovazione e questo programma, con una premialità fino a 50mila euro di crediti hosting offerti, è il nostro modo concreto di contribuire in questo senso a supporto della crescita delle agenzie di comunicazione e sviluppo web, così come dei progetti da loro sostenuti e delle imprese innovative e ad alto impatto. Ringrazio tutti i partner per aver deciso di fare squadra con noi per questa iniziativa”.

Chi può partecipare

L’AGP è rivolto principalmente a imprese e progetti imprenditoriali in ambito ICT, ma più in generale ad aziende che sono particolarmente impegnate sulla parte di marketing e sviluppo web. Possono candidarsi all’AGP quindi agenzie di marketing, system integrator, software house e tutte quelle imprese che si occupano di sviluppo web, ecommerce e sistemi gestionali.

Come funziona

Una giuria qualificata formata dagli attori coinvolti – Artera, Merakyn, Polo ICT e Impact Hub SB – valuterà i progetti presentati sulla base di questi 4 parametri principali:

Mercato e potenziale di business – valutando la dimensione del mercato di riferimento e gli obiettivi di crescita che l’impresa intende raggiungere;

Innovazione tecnologica – esaminando come il progetto imprenditoriale si distingue nel settore e valutando le tecnologie o gli strumenti adottati;

Impatto del progetto – valutando secondo il framework ESG (Environmental, Social, Governance) che il progetto promuova la sostenibilità e contribuisca al benessere sociale, ambientale e alla responsabilità aziendale:

Opportunità aziendali – valutando i principali obiettivi che l’impresa intende raggiungere attraverso la partecipazione al programma e come il progetto imprenditoriale possa sfruttare i servizi Cloud e Hosting di Artera per favorire la crescita aziendale.

Le scadenze e le fasi dell’AGP – Artera Growth Program

Le candidature per partecipare all’AGP sono ufficialmente aperte.Per partecipare alla selezione bisogna compilare il form online all’indirizzo seguente rispondendo ad alcune semplici domande: https://agp.artera.net/

Queste le fasi previste dal programma:

Gennaio 2024 : prima fase di selezione dei progetti

Febbraio 2024 : supporto ai primi progetti selezionati

Marzo – Dicembre 2024: seconda fase selezione dei progetti.