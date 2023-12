Anche Zac Efron ora ha una stella sulla Walk of Fame

Zac Efron riceve una stella sulla Walk of Fame e ringrazia Matthew Perry: durante la cerimonia il ricordo dell’attore di Friends scomparso e degli inizi con High School Musical

Zac Efron ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame. Ieri la cerimonia al 6426 di Hollywood Blvd a Los Angeles, alla quale hanno partecipato anche i registi Sean Durkin e Kenny Ortega e gli attori Jeremy Allen White e Miles Telles.

“Questo è un onore grandissimo- ha detto emozionato l’attore ed ex star di Disney Channel- grazie a tutti. È così surreale ed è bello far parte di quella che è una vera e propria tradizione di Hollywood. Recito, canto e ballo da sempre, da quando ero un ragazzino, ma neanche nei sogni più folli avrei immaginato di essere qui oggi”.

IL RICORDO DI HIGH SCHOOL MUSICAL E IL RETROSCENA

Efron, oggi 36 anni, è diventato una vera e propria stella grazie al successo di High School Musical. Saga che l’artista ha citato, per poi rivelare un retroscena: “Prima di The Iron Claw (film del 2023, ndr) ho passato molto tempo con Kenny Ortega e con Bill Borden, che sono entrambi qui oggi, tra l’altro. Voi siete stati entrambi determinanti nel farmi iniziare la mia carriera con High School Musical. Per questo sarò semplicemente eternamente grato. Non avete idea. Ci penso ancora ogni giorno. Canto le canzoni sotto la doccia. Forza Wildcats”.

IL RINGRAZIAMENTO A MATTHEW PERRY

Tra i ringraziamenti, immancabile quello a Matthew Perry, l’attore di Friends che ci ha lasciato lo scorso 29 ottobre. Insieme hanno recitato in “17 Again”, pellicola del 2009 che racconta il desiderio del protagonista (Perry) di tornare 17enne di nuovo. Il 17enne in questione era proprio Efron.

“Voglio ricordare anche qualcuno che non è qui oggi, ovvero Matthew Perry, che è stato così gentile e generoso con me quando abbiamo lavorato insieme a 17 Again. Collaborare con te e con il regista Burr Steers- ha dichiarato- è stato così divertente e mi ha davvero spinto e motivato in tanti modi. Mi ha guidato al capitolo successivo della mia carriera e per questo ti ringrazio infinitamente, Matthew. Oggi sei nei miei pensieri”.

Secondo quanto riferito dai media d’oltreoceano, Perry aveva intenzione di produrre un film sulla sua vita e stava pensando proprio a Zac Efron come interprete della versione giovane di se stesso.

La cerimonia sulla Walk of Fame con Zac Efron ha preceduto solo di qualche giorno quella dedicata a Macaulay Culkin, Kevin di Mamma ho perso l’aereo.