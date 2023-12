Viti e chiave a Torx o Torx Plus: i due modelli a confronto

In qualità di professionista o amante del fai da te, è molto importante scegliere lo strumento giusto in modo che tu possa lavorare nel modo più semplice ed efficace possibile.

Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di viti e di chiavi Torx e Torx Plus, ognuna delle quali offre vantaggi specifici in contesti diversi. Entrambi i profili sembrano essere molto validi, sebbene presentino alcune differenze sostanziali che li rendono più o meno adatti all’uso in alcuni settori specifici.

Nell’articolo di oggi ti presentiamo una sorta di mini-guida in cui esamineremo questi due tipi di elementi di fissaggio e di chiavi, fornendo un chiaro confronto che ti aiuterà a scegliere il profilo ideale per il tuo lavoro o per il tuo progetto.

Materiali e caratteristiche di base

Prima di immergerci nel confronto, discutiamo brevemente le informazioni di base. Gli elementi di fissaggio Torx e Torx Plus sono realizzati con cura in acciaio legato di alta qualità, garantendo resistenza e durata eccezionali e superiori rispetto alle classiche viti con impronta dritta o a stella a quattro punte.

Allo stesso tempo, una chiave a Torx devono essere scelta in base alla qualità dei materiali con cui è realizzate. Meglio acquistare strumenti in acciaio al cromo vanadio: non solo resiste a una coppia elevata, ma ha anche una notevole resistenza all’usura che lo rende ideale per progetti di qualsiasi scala.

Torx e Torx Plus: differenze di design

La discrepanza più evidente tra Torx e Torx Plus risiede nel design che caratterizza gli elementi di fissaggio e le chiavi.

Gli strumenti e gli elementi Torx hanno un profilo a forma di stella a sei punte arrotondate che notoriamente consente un angolo di trasmissione della coppia di 15 gradi. Al contrario, i profili Torx Plus hanno la forma di una stella a sei punte, ma smussate (e di conseguenza più corte e piatte) che permette di ottenere un rivoluzionario angolo di 0 gradi.

Sembra una piccola differenza, eppure può avere un impatto profondo.

Differenza di angolo di rotazione

L’angolo di inclinazione di 15 gradi che permette alla chiave a Torx di girare una vite fornisce un equilibrio tra efficienza di trasmissione della coppia e stabilità. Sebbene questo angolo si sia dimostrato efficace in varie applicazioni, può creare problemi in situazioni che richiedono precisione e uno sforzo tale da poter spanare il profilo dell’elemento di fissaggio.

Il profilo di viti e chiavi Torx Plus che permette di lavorare con un angolo di 0 gradi è stato ingegnosamente progettato per risolvere questi problemi. Questo angolo innovativo garantisce un allineamento preciso dell’attrezzo con la vite senza lasciare spazio per il gioco (anche detto “backlash”, cioè una piccola differenza dimensionale tra due elementi meccanici accoppiati tra loro).

Ciò si traduce in una maggiore area di contatto e nella massima trasmissione della coppia, riducendo al minimo il rischio di scivolamento e riducendo l’usura sia dell’utensile che dell’elemento di fissaggio.

Applicazioni di viti e chiavi Torx e Torx Plus

Per gli appassionati del fai da te, nelle applicazioni che richiedono una coppia elevata, il tradizionale Torx può essere la scelta più adatta. Tuttavia, per operazioni “di fino” in cui la precisione è il fattore principale, potrebbe essere meglio usare elementi con profilo Torx Plus perché il suo angolo di 0 gradi offre un’accessibilità senza pari e riduce al minimo le possibilità di danni alle viti.

La differenza è ancora più evidente a livello professionale, quando si lavora in fabbrica oppure in officina. Sebbene la differenza tra 15 e 0 gradi possa sembrare insignificante, i suoi effetti sono tangibili, soprattutto se ci si trova a sostituire gli pneumatici di un mezzo o a fare manutenzione su macchinari delicati.