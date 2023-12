Terapie geniche: Orchard inglobata da Kyowa Kirin

Kyowa Kirin ha accettato di acquisire Orchard Therapeutics, biotech specializzata nello sviluppare terapie geniche

Kyowa Kirin ha accettato di acquisire Orchard Therapeutics, biotech britannica fondata nel 2015 e specializzata nello sviluppare terapie geniche. L’operazione ha lo scopo di ampliare il portafoglio di terapie geniche e cellulari di Kyowa Kirin con un trattamento per malattie rare in fase di revisione da parte della Fda dopo le approvazioni in Europa e nel Regno Unito.

Kyowa Kirin ha accettato di pagare almeno 16 dollari in contanti per ogni azione per Orchard – circa 387,4 milioni di dollari – che rappresentano un premio del 144% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni di Orchard Therapeutics negli ultimi 30 giorni terminati il 4 ottobre, più un ulteriore diritto di valore contingente (CVR) di 1 dollaro per azione vincolato se la Fda approva Libmeldy. Se ciò dovesse accadere e i CVR venissero esercitati, il valore dell’operazione salirebbe a 17 dollari per azioni per un controvalore totale di circa 477,6 milioni di dollari.

I consigli di amministrazione di Kyowa Kirin e Orchard hanno approvato l’operazione, che dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2024, subordinatamente all’approvazione degli azionisti di Orchard, al ricevimento delle approvazioni normative applicabili e ad altre condizioni di chiusura consuete.

Una volta conclusa l’operazione, Orchard Therapeutics diventerà una società interamente controllata da Kyowa Kirin.”La nostra speranza è quella di unire i punti di forza di Kyowa Kirin e Orchard Therapeutics, nel rispetto reciproco, per realizzare con successo la creazione e la fornitura di un valore che cambierà la vita dei pazienti affetti da malattie ereditarie rare e potenzialmente letali”, ha dichiarato Takeyoshi Yamashita, direttore del consiglio di amministrazione di Kyowa Kirin, chief medical officer e senior managing executive officer.

Leucodistrofia metacromatica

Noto anche come OTL-200, il farmaco Libmeldy (atidarsagene autotemcel) è indicato per i pazienti affetti da leucodistrofia metacromatica (MLD) ad esordio precoce. Libmeldy è approvato dalla Commissione Europea (CE) e dall’Agenzia Regolatoria per i Medicinali e i Prodotti Sanitari (MHRA) del Regno Unito per il trattamento di pazienti affetti da MLD “tardo infantile” e “giovanile precoce”.

Libmeldy è ora sottoposto a revisione prioritaria da parte della Fda, con una data d’azione prevista dal Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) del 18 marzo 2024, dopo che il mese scorso l’agenzia ha accettato il BLA di Orchard. Libmeldy utilizza le cellule staminali ematopoietiche (HSC) del paziente stesso geneticamente modificate per correggere potenzialmente la causa di una malattia genetica con un’unica somministrazione.

Orchard ha ottenuto un certo successo nell’ottenere l’accordo dei Payer per il rimborso di Libmeldy, il cui prezzo è di quasi 2,9 milioni di euro per paziente. Ma le vendite sono ancora minime, per un totale di 6,6 milioni di dollari nel secondo trimestre.

La leucodistrofia metacromatica, la malattia trattata da Libmeldy, è rara,è rara e si manifesta da uno su 50.000 a uno su 100.000 neonati, secondo l’azienda. La condizione causa una rapida perdita delle funzioni motorie e cognitive e nella sua forma più grave, spesso porta alla morte entro cinque anni dall’inizio dei sintomi.

Sindromi di Hurler e di Sanfilippo.

Utilizzando la stessa piattaforma tecnologica di terapia genica HSC, Orchard sta portando avanti altri due programmi in fase clinica per forme di MPS: OTL-203, un trattamento per la sindrome di Hurler della mucopolisaccaridosi di tipo I (MPS-IH); e OTL-201 per la mucopolisaccaridosi di tipo IIIA (MPS-IIIA), detta anche sindrome di Sanfilippo.

Orchard: le difficoltà nello sviluppare terapie geniche

Orchard ha dichiarato che l’acquisizione da parte di Kyowa Kirin consentirà all’acquirente di massimizzare il valore di Libmeldy e accelerare lo sviluppo dei suoi prossimi programmi clinici per le forme di mucopolisaccaridosi (MPS), oltre ad altri programmi di ricerca iniziali che includono una forma genetica grave di malattia di Crohn e la demenza frontotemporale (FTD).

L’azienda ritiene inoltre che la combinazione della tecnologia della sua piattaforma di terapia genica HSC con le capacità, le risorse e le infrastrutture di Kyowa Kirin consentirà di continuare a sviluppare numerosi altri candidati in pipeline, anche in aree terapeutiche e indicazioni in cui Kyowa Kirin è più forte, come l’oncologia e le malattie autoimmuni. “Si tratta di un’opportunità entusiasmante, pensata per accelerare la realizzazione della nostra visione comune di porre fine alla devastazione causata da gravi malattie genetiche e di fornire un valore che cambia la vita nelle cure mediche”, ha dichiarato in un comunicato Bobby Gaspar, cofondatore e CEO di Orchard.

Con sede a Londra e quartier generale negli Stati Uniti a Boston, Orchard conta 166 dipendenti a tempo pieno al 31 dicembre, secondo il rapporto annuale Form 10-K della società per il 2022.

Il prezzo dell’accordo è quasi doppio rispetto alla chiusura delle azioni Orchard di mercoledì, ma di gran lunga inferiore ai circa 190 dollari per azione che Orchard valeva nel 2019. Da allora, l’azienda con sede a Londra e Boston ha licenziato due volte il personale, ha cancellato il progetto di costruire un impianto di produzione in California e ha abbandonato lo sviluppo di diverse terapie geniche sperimentali.

Gaspar ha aggiunto: “Rimaniamo fedeli alla nostra missione e l’ingresso nella rete globale di Kyowa Kirin ci garantisce le risorse necessarie per portare avanti la commercializzazione anticipata di OTL-200 negli Stati Uniti, se approvata, continuare a investire in iniziative volte ad accelerare la crescita di Libmeldy in Europa, capitalizzare le opportunità di espansione globale e far progredire i nostri programmi neurometabolici next-in-line nei disordini MPS e i programmi di ricerca in fase iniziale”.

Gaspar è stato un pioniere della terapia genica delle CSE, guidando alcuni dei primi studi su pazienti con immunodeficienza combinata grave (SCID), prima di fondare Orchard nel 2015. È professore onorario di pediatria e immunologia presso l’UCL Great Ormond Street Institute of Child Health.

Nel 2020 è succeduto a Mark Rothera come CEO di Orchard e ha rapidamente razionalizzato la pipeline ed eliminato circa il 25% della forza lavoro o 60 posti di lavoro, generando 125 milioni di dollari di risparmi fino al 2021.

Momento non facile per le terapie geniche

L’acquisizione di Orchard da parte di Kyowa si aggiunge a una mezza dozzina di altre acquisizioni di terapia genica avvenute nell’ultimo anno. Sebbene le operazioni di compravendita siano per certi versi

per certi versi un segnale incoraggiante, i prezzi di vendita sono stati modesti e in genere hanno fatto seguito a battute d’arresto per le aziende acquisite. In generale, gli sviluppatori di terapie geniche hanno lottato contro il calo di entusiasmo degli investitori per la loro ricerca, tipicamente costosa, e con l’evidenza, in Europa e negli Stati Uniti, che la commercializzazione dei trattamenti una tantum può essere un processo lento e difficile.

Sia Orchard che Bluebird bio, che hanno ottenuto l’approvazione dell’UE per due terapie genetiche, hanno smesso di commercializzarle in Europa dopo vendite minime. Bluebird ha poi chiuso le sue operazioni nel Vecchio Continente, citando le difficoltà nell’ottenere il rimborso per il suo trattamento Zynteglo, costato 1,8 milioni di dollari, da parte degli enti pagatori europei.

Anche negli Stati Uniti Bluebird ha dovuto affrontare un avvio lento per Zynteglo, anche se è in attesa di un’approvazione da parte della Fda per la malattia falciforme che potrebbe aprire un mercato più ampio.

Il lancio di Hemgenix, il suo trattamento CSL Behring per l’emofilia B, procede a rilento. UniQure, lo sviluppatore originale del farmaco, ha appena annunciato il licenziamento del personale non coinvolto nella produzione di Hemgenix per CS