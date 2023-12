Scontro tra due treni a Faenza, tragedia sfiorata: 17 feriti, traffico in tilt per ore

Un regionale Rock e un Frecciarossa 1000 si sono tamponati in località Corleto, a Faenza, sulla linea Bologna-Rimini: 17 feriti, circolazione ferroviaria bloccata per ore

Un treno regionale e un Frecciarossa 1000 si sono tamponati ieri sera dopo le 19 in località Corleto, a Faenza, sulla linea Bologna-Rimini.

A causa dello scontro diciassette persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Sul posto sono intervenuti tecnici, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. I quattrocento passeggeri coinvolti, sono stati trasbordati su un terzo treno che li ha portati nella stazione di Bologna Centrale, dove era presente personale di Assistenza clienti Trenitalia. Le cause del tamponamento tra il regionale Rock e il Frecciarossa 1000, sono in via di accertamento.

Nell’ultimo aggiornamento, Trenitalia fa sapere che: “La circolazione permane sospesa tra Forlì e Faenza, ancora in corso l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi ed essere instradati su percorsi alternativi tra Rimini e Faenza via Ravenna, Lugo e Granarolo con un maggior tempo di percorrenza previsto di 60 minuti”.

Per il Codacons troppi incidenti ferroviari in Italia

Troppi gli incidenti ferroviari che si verificano in Italia, e per capire le cause dell’escalation di deragliamenti, scontri e guasti tecnici che creano immensi disagi agli utenti, chiediamo al Ministro dei trasporti, Matteo Salvini, di convocare subito un tavolo con Codacons, Trenitalia e Rfi volto a capire cosa stia succedendo nel settore e studiare misure adeguate per aumentare la sicurezza in favore dei viaggiatori.

Lo afferma il Codacons a seguito dello scontro tra treni che si è verificato ieri sera nella zona di Faenza, nel Ravennate.

“Siamo preoccupati per l’ennesimo incidente registrato sui binari italiani, e chiediamo un confronto con Governo e Trenitalia per affrontare il delicato tema della sicurezza ferroviaria – afferma il presidente Carlo Rienzi – Abbiamo inoltre deciso di scendere in campo per offrire assistenza legale ai passeggeri dei due convogli coinvolti nello scontro di ieri, i quali possono chiedere un giusto risarcimento dei danni anche in assenza di lesioni fisiche e solo per la paura e lo stress subiti e per i rischi corsi a causa dell’incidente”.

Tutti gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it e ottenere aiuto e informazioni.