Rapporto IUMI: cresce il mercato globale dell’assicurazione marittima

Questo documento annuale riporta lo stato di salute del settore dell’assicurazione marittima nel quadro dell’economia globale, del commercio e delle spedizioni. I dati sono raccolti da una serie di agenzie, tra cui le fonti dell’IUMI stesso, e vengono analizzati e presentati con alcuni commenti aggiuntivi.

I premi dell’assicurazione marittima globale nel 2022 hanno raggiunto i 35,8 miliardi di dollari, con un aumento dell’8,3% rispetto al 2021. La ripresa del commercio post-pandemia, l’aumento del valore degli asset, la riduzione della capacità del mercato e un adeguamento dei premi hanno probabilmente influito. I mercati europei hanno continuato a crescere, mentre alcuni mercati asiatici hanno rallentato a causa di una serie di fattori economici.

I premi per lo scafo oceanico sono stati pari a 8,4 miliardi di dollari, con un aumento del 5,7% rispetto all’anno precedente. Più attività, più navi, valori crescenti e capacità del mercato ridotta sono stati i responsabili. I sinistri sono continuati a essere bassi, con conseguenti rapporti di perdita positivi per quasi tutte le regioni. I premi per l’assicurazione del carico hanno raggiunto i 20,5 miliardi di dollari, con un aumento dell’8,3% rispetto all’anno scorso, continuando la tendenza allo sviluppo del mercato in questo settore. Ciò è avvenuto sulla scia della ripresa del commercio globale post-pandemia.

I rapporti di perdita sono tornati a livelli più normali e per il 2022 erano iniziati al loro punto più basso dal 2015. Il settore dell’energia offshore ha continuato la sua corsa di tre anni di crescita della base dei premi, registrando 4,1 miliardi di dollari per il 2022, con un aumento del 7,3%. L’aumento dei prezzi del petrolio è stato in gran parte responsabile, traducendosi in un aumento dell’attività offshore e in un aumento delle tariffe giornaliere medie.

I sinistri sono rimasti relativamente bassi e gli ultimi anni di rapporti di perdita sono attualmente positivi. Il rapporto fornisce anche un aggiornamento sul database dei sinistri maggiori dell’IUMI. I sinistri del carico vengono ora pubblicati per il quarto anno consecutivo sulla base di 13 campi di dati. I sinistri maggiori vengono analizzati in base alla gravità del sinistro, alla frequenza, alla posizione e alla causa.

L’International Union of Marine Insurance e.V. (IUMI) è un’associazione senza scopo di lucro istituita per lo scopo di proteggere, salvaguardare e promuovere gli interessi degli assicuratori nell’assicurazione marittima e di tutti i tipi di trasporto. Fornisce inoltre un forum essenziale per discutere e scambiare idee, informazioni e statistiche di interesse comune per gli assicuratori marittimi e in cambio con altri professionisti marittimi. L’IUMI attualmente rappresenta 43 associazioni nazionali e di mercato di assicurazione e riassicurazione marittima