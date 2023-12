Quando riapre l’ospedale di Tivoli? Ci vorranno almeno tre mesi

Incendio all’ospedale di Tivoli, Rocca: “Istituiremo una commissione d’inchiesta regionale”. La riapertura? “Non prima di novanta giorni”

“Non faccio ipotesi sulle cause dell’incendio. Aspetto la relazione dei vigili del fuoco e le conclusioni della magistratura. In settimana verrà istituita una commissione d’inchiesta regionale che non si sovrapporrà al lavoro degli inquirenti”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’ in merito all’incendio che ha coinvolto l’ospedale di Tivoli.

“Non ci sono parole per descrivere questa tragedia. La mia vicinanza ai parenti delle vittime è totale, se lo vorranno io sono pronto a incontrarli. Come presidente della Regione Lazio ho il dovere di assumermi la responsabilità che non accada mai più”, aggiunge Rocca, che conclude: “La comunità di Tivoli ha vissuto una tragedia inimmaginabile. È immenso lo sconcerto e anche la rabbia. Quello che ci tengo a ribadire è che la sicurezza negli ospedali per la mia Giunta è una delle grandi priorità”.

ROCCA: RIAPERTURA OSPEDALE DIFFICILMENTE PRIMA DI 90 GIORNI

“Per la riapertura dell’ospedale ci vorranno settimane. La struttura deve essere dissequestrata appena terminate le indagini della Procura. Stimo una riapertura, e non solo del pronto soccorso, non prima di 90 giorni”, ha detto il presidente della Regione Lazio.