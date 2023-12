Previsioni meteo 11 dicembre 2023: pioviggini sulle coste tirreniche

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023: tempo in prevalenza stabile sull’Italia ad eccezione di isolate pioviggini sulle regioni tirreniche

Il ponte dell’Immacolata si è chiuso con condizioni meteo prevalentemente stabili sull’Italia grazie a una rimonta anticiclonica che ha portato anche a un lieve rialzo delle temperature. Nella giornata di oggi avremo poche variazioni di rilievo, con clima prevalentemente asciutto ad eccezione di pioviggini lungo le coste tirreniche. Anche la giornata di domani non vedrà cambiamenti significativi, con isolate precipitazioni di debole intensità che potranno sconfinare sulle zone interne del Centro-Sud. Più intensa invece la perturbazione che mercoledì potrebbe raggiungere il Nord, dove sono attese piogge e nevicate sulle Alpi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con addensamenti da nuvolosità bassa, possibili deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora piogge sulla Liguria e asciutto altrove con molti addensamenti nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile ma con cieli nuvolosi, possibili locali piogge sulla Toscana. In serata tempo in peggioramento sulla Toscana con piogge e temporali, più asciutto altrove con molte nubi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli ancora nuvolosi o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .