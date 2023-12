Luca Vetrone entra nella casa del Grande Fratello: una tentazione per Perla

Nella casa del Grande Fratello arriva il modello Luca Vetrone, ex concorrente dell’Isola dei famosi che quest’estate ha fatto colpo su Perla Vatiero

Arriva un nuovo modello super sexy nella casa del Grande fratello. Un modello già visto in giro per diversi reality (dall’Isola dei famosi dove è arrivato secondo classificato a Temptation Island), nonché nella trasmissione Uomini e donne di Maria De Filippi, dove ha corteggiato la tronista Angela Nasti. Il modello, che ha 28 anni ed è nato a Benevento (anche se è cresciuto in Romagna a Riccione), l’estate scorsa ha fatto colpo su Perla, l’ex di Mirko Brunetti (eliminato a sorpresa nella puntata del 9 dicembre) ora rimasta in casa insieme alla sua ‘avversaria’ Greta. Cosa dirà del suo ingresso? I due si sono conosciuti durante l’estate, come ha raccontato lei stessa in queste prime settimane passate al Grande fratello. Lei usciva dalla frequentazione con il ‘tentatore’ Igor. Si sono visti in gruppo e lei non ha fatto mistero di essere rimasta molto affascinata. Ma tra loro non ci sarebbe stato nulla. “Ci scherzavo anche con Mirko dicendo che era il mio prototipo quando lui andò a L’Isola dei Famosi. Se io lo guardo dico proprio: è il mio prototipo“. Ah.

I CAPELLI RASATI PER AVERE LA FRITTATA DELLA MAMMA

Vetrone, influencer e personal trainer appassionato di psicologia, comincia a diventare famoso con la partecipazione nel 2017 al concorso Mister Italia: non lo vinse, ma acquisì notorietà e soprattutto seguito su Instagram (dove ha 260 mila follower) e TikTok. A partire dal 2019, poi, fece comparsate in televisione e poi venne chiamato in varie trasmissioni. Nella primavera scorsa entrò all’Isola dei famosi, dove si è classificato secondo (a vincere è stato Marco Mazzoli). Tra i momenti clou della sua avventura nel programma la grave decisione di rasarsi i capelli per ottenere un premio speciale: vedersi recapitare la frittata della mamma.

IL MODELLO È STATO LASCIATO PER UNA DONNA

Di Vetrone si parlò sui siti di gossip anche per la sua ex fidanzata Sofia Torreggian, che lo lasciò dopo la fine dell’Isola dei Famosi per mettersi con una donna. La ragazza aveva raccontato: “La decisione l’ho presa io, non é stata condivisa, mi hanno detto che ci è rimasto male ma penso sia normale quando due persone stanno insieme”.

LE ALTRE NEWS DELLA SERATA

Oltre all’ingresso nella casa di Vetrone, nella puntata di questa sera, 11 dicembre, ci saranno sorprese e confronti. In particolare, i tantissimi fan di Beatrice Luzzi (in assoluto la concorrente con più seguito) aspettano con trepidazione la sorpresa che stasera il Grande fratello farà all’attrice, permettendole di incontrare i suoi due figli, il 15enne Valentino e il più piccolo Elia.

L’EMOZIONANTE INCONTRO DI BEATRICE CON I FIGLI

Alfonso Signorini lo aveva promesso a Beatrice Luzzi un paio di puntate fa. Lei si era dimostrata stanca e sfiduciata e aveva espresso rammarico per il “tanto tempo di vita quotidiana” dei suoi figli che lei si stava perdendo rimanendo all’interno del gioco. “Non so se ne valga la pena di perdermi così tanto”, aveva detto. Aggiungendo: “Ho bisogno di guardarli negli occhi per capire se ce la stanno facendo e non stanno soffrendo per la mia mancanza, solo così potrei capirlo davvero. Anche l’impegno per Alessandro (il suo ex compagno, ndr) è tanto”. Signorini, esortandola a rimanere, le aveva promesso che le avrebbe fatto incontrare dal vivo i suoi due ragazzi. E stasera succederà.

IL TELEVOTO: SE LA GIOCANO SARA RICCI E MARCO MADDALONI

Per il resto, il televoto deve decretare chi è il meno votato tra i quattro concorrenti finiti al televoto sabato: Vittorio Menozzi, Perla Vatiero, Sara Ricci e Marco Maddaloni. I sondaggi danno quest’ultimo come meno votato per la salvezza, ma lo segue a ruota l’umile Sara Ricci, che ha mostrato parecchia antipatia in casa e si è pure vantata di avere uno stuolo di follower a proteggerla. In testa, nelle simpatie del pubblico, c’è invece Vittorio, che è dunque il concorrente meno a rischio.

GRETA E PERLA AMICHE? E INTANTO ROSANNA FRATELLO SPARA SU TUTTI

Nella puntata di stasera si racconteranno anche le reazioni della casa dopo l’uscita di Mirko Brunetti: l’eliminazione del concorrente ha lasciato sotto choc un po’ tutti, dentro la casa e fuori. E ora si stanno aggiustando gli equilibri e i sentimenti di Perla e Greta. Le due, si legge sul sito del Gf, “sembrano adesso diventate alleate, sebbene le loro reazioni siano state differenti”. Greta, in particolare, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo rapporto con l’ex. E stasera se ne parlerà. per non farsi mancare mai un po’ di polemiche, poi, è previsto anche un faccia a faccia tra Rosanna Fratello e Fiordaliso. Rosanna Fratello, che ha tirato fuori le unghie sabato nell’attaccare Beatrice e ha mostrato un carattere notevole per avere più di 70 anni (un’età che dovrebbe se non altro essere foriera di maggior saggezza e arte del lasciar correre). Ma nelle due settimane passate nella casa, in realtà, ha sparato a zero anche su altri coinquilini e Fiordaliso su questo non le fa sconti. Signorini aveva avvisato i concorrenti: “Rosanna già negli anni ’70 cantava ‘Sono una donna, non sono una santa‘, vedete voi”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).