Il Milan riaccoglie Ibrahimovic: sarà consigliere di Cardinale

Ibrahimovic torna al Milan, sarà consigliere di Cardinale. La conferma dal Financial Times, manca solo il comunicato ufficiale del club rossonero

Ibrahimovic e il Milan, atto terzo. La conferma, in attesa del comunicato ufficiale del club atteso per oggi, arriva dal Financial Times: tra la dirigenza del club e lo svedese c’era già l’intesa, lavorerà a stretto contatto con Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird, per ampliare ulteriormente il portafoglio di asset della società tra sport, media e intrattenimento.

“RedBird – dice Ibrahimovic – ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento”. “Ciò che rende un vincitore del calibro di Zlatan non è solo il talento fisico – dice Cardinale – ma anche un alto intelletto e uno spirito imprenditoriale. In RedBird, abbiamo sviluppato partnership con un gruppo molto selezionato di atleti e artisti di livello mondiale ad alte prestazioni che sono in grado di prosperare nell’ecosistema RedBird”.