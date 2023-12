“Ecco” è il nuovo brano di Franco Simone e Myriam Hernández

Finalmente in radio “Ecco” il nuovo brano di Franco Simone e Myriam Hernández, già disponibile in streaming e tutti gli store digitali

Questo nuovo singolo, dal titolo “Ecco” , conferma il respiro internazionale e di qualità che porta avanti da sempre Franco Simone, cantautore di inestimabile valore e garbo artistico e così accade che un gigante della musica cilena quale è Myriam Hernández abbia cura e fervore di duettare con Franco nel suo nuovo inedito “Ecco” brano magico, che vuole essere un inno all’amore e alla vita in un connubio autentico e diretto.

Come sottolineato dal videoclip https://youtu.be/KX9CvXG6rhA? questa canzone è un viaggio inebriante nel sentimento dove Franco Simone regala al suo pubblico un brano di forte impatto emotivo che raccoglie l’intensità dei sentimenti.

“Metto il mio progetto nelle mani tue”, ancora una volta la chiave emotiva crea suggestione e poesia, dando comunque forma e concretezza alla forza dell’unione, oltre il tempo e le stagioni.

Questo ultimo biennio è stato magico per Franco Simone: è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana; ha pubblicato 2 album per festeggiare i 50 anni di carriera ed è in preparazione il terzo. Jennifer Lopez sceglie la sua interpretazione de Il cielo in una stanza per uno spot pubblicitario; partecipa con successo a I migliori Anni di Carlo Conti su Rai1; ha da poco terminato il suo tour internazionale con tappa in Santiago del Cile culminato con il concerto al Movistar Arena e l’incontro artistico con il leggendario José Luis Rodrìguez detto El Puma.

Franco Simone ha sempre avuto una vita particolare, piena di colpi di scena. I giornali cominciarono a parlare di lui per i brillanti risultati ottenuti come studente del Liceo Classico di Casarano, nel Salento. Cantava solo per gli amici. Poi lo spinsero a presentarsi al grande pubblico. Venne subito definito “il poeta con la chitarra” per la bellezza dei suoi testi. Il film della sua vita potrebbe avere per titolo “Dal Salento alle Ande“.

Dopo aver venduto milioni di dischi nel nostro paese, Franco ha infatti raggiunto una dimensione di unicità in mezzo mondo, soprattutto in America Latina. Due Telegatti di “Sorrisi e Canzoni“, un Leone d’oro alla Carriera, due Gondole d’oro, una Laurea ad Honorem in “Economia e Tecnica della Comunicazione“, numerosi dischi d’oro e di platino, un premio a Bruxelles ed un altro ad Atene, col disco “Eliòpolis“, per il miglior album di musica etnica, la vittoria come autore, su più di mille concorrenti, al Festival di Viña del Mar (il più importante dell’America Latina), i suoi testi studiati nei corsi d’italiano in paesi come Canada, Argentina, Corea, Cile, riassumono una carriera artistica trasparente, immune da scorciatoie e compromessi.

La sua creazione rock-sinfonica “Stabat Mater” è stata indicata dalla critica come un’opera perfetta. Don Ciotti ha dichiarato che in quelle note “La terra incontra il Cielo“. Il suo brano “Paesaggio” ha superato, nelle varie versioni, 250 milioni di visualizzazioni. Un corso universitario americano l’ha indicato come uno dei nostri cantautori più rappresentativi insieme a Domenico Modugno, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè e a cinquant’anni dai suoi esordi, ha raggiunto i primi posti in classifica nelle vendite digitali come è accaduto al suo album più recente: “Simone… è il nome“.

