Due riconoscimenti alla dirigente del Cnr Serena Sanna

Doppio riconoscimento per Serena Sanna, dirigente di ricerca Cnr-Irgb: Premio alla ricerca Marcello Sgarlata e Premio Donna di Scienza in Sardegna

Doppio riconoscimento per Serena Sanna, dirigente di ricerca dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica (Cnr-Irgb) di Cagliari: alla protomoteca del Campidoglio, ha ritirato il “Premio alla ricerca Marcello Sgarlata”. Il premio è affidato, su designazione della Presidente del Cnr, a eccellenti ricercatori e ricercatrici che si sono distinti per “il coraggio di far eccellere la ricerca nella propria terra mantenendo alti i valori di onestà e correttezza”.

Poi ha ritirato il premio Donna di Scienza in Sardegna, a Cagliari presso l’Exma. Il premio è organizzato in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, l’INAF e l’Osservatorio Astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell’INFN, la sede di Cagliari dell’Istituto di neuroscienze del Cnr, l’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Cagliari e l’associazione Gi.U.Li.A. Giornaliste Sardegna. Il premio intende offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti alla Sardegna in campo scientifico.

Con una altissima produzione scientifica di qualità internazionale nel campo degli studi sulla genetica e del microbioma, in particolare per malattie cardiovascolari e metaboliche, Sanna ha anche vinto, nel 2022, un ERC Starting Grant, per il progetto SEMICYCLE, dedicato alle donne e alla medicina di genere.