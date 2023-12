Dermatite atopica: addio a lesioni e prurito con roflumilast topico

Dermatite atopica: con roflumilast topico registrata un’efficace riduzione delle lesioni e del prurito anche nei bambini più piccoli

Nei bambini dai 2 ai 5 anni con dermatite atopica da lieve a moderata il trattamento topico con roflumilast in crema allo 0,05% ha raggiunto l’endpoint primario e tutti gli endpoint secondari di efficacia nello studio di fase III INTEGUMENT-PED, secondo i risultati comunicati dalla compagnia sviluppatrice Arcutis Biotherapeutics.

«La dermatite atopica pediatrica è una condizione infiammatoria cronica e ricorrente della pelle che può avere un impatto negativo sulla qualità della vita del bambino, della famiglia o degli operatori sanitari. La pelle dei bambini è particolarmente sensibile e trovare una terapia tollerabile è spesso più difficile. Idealmente le aree sensibili come il viso e le palpebre necessitano di un trattamento topico che riduca al minimo il prurito e il bruciore e sia adatto per un uso a lungo termine» ha affermato Adelaide Hebert, responsabile della dermatologia pediatrica presso la McGovern Medical School presso UTHealth Houston, e ricercatore nello studio INTEGUMENT-PED. «I risultati positivi su roflumilast sono altamente coerenti con quelli degli studi INTEGUMENT-1 e INTEGUMENT-2 e rafforzano ulteriormente il profilo di sicurezza ed efficacia del farmaco come potenziale opzione terapeutica, se approvata, per la dermatite atopica pediatrica».

Lo studio pediatrico di fase III INTEGUMENT-PED

Il trial “INinterventional Trial EvaluatinG roflUMilast cream for the TreatmentmENt of aTopic dermatitis in PEDiatric Patients” (INTEGUMENT-PED) è uno studio di fase III, a gruppi paralleli, in doppio cieco, controllato con veicolo, nel quale roflumilast crema allo 0,05% o il veicolo è stato applicato una volta al giorno per quattro settimane a un totale di 652 bambini di età compresa tra 2 e 5 anni con dermatite atopica da lieve a moderata, con un’area media di superficie corporea coinvolta (BSA) del 22% (range dal 3% all’82%).

Roflumilast è un inibitore topico della fosfodiesterasi di tipo 4 (PDE4) un enzima intracellulare bersaglio in dermatologia che aumenta la produzione di mediatori proinfiammatori e diminuisce la produzione di mediatori antinfiammatori. La preparazione topica di roflumilast è formulata come una crema emolliente non grassa che si assorbe rapidamente, si diffonde facilmente e non contiene eccipienti sensibilizzanti o irritanti come glicole propilenico, glicole polietilenico, alcol isopropilico, etanolo o fragranze. Alla concentrazione dello 0,3% è stata approvata dalla Fda per il trattamento topico della psoriasi a placche, comprese le aree intertriginose, in pazienti dai 12 anni in avanti.

L’endpoint primario era il successo nel validated Investigator Global Assessment (vIGA-AD) definito come il raggiungimento di un punteggio di 0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) più un miglioramento di 2 gradi rispetto al basale alla settimana 4. Sono stati valutati anche endpoint secondari multipli, inclusa la percentuale di soggetti che raggiungono una riduzione di almeno il 75% dell’Eczema Area and Severity Index (EASI 75) alla settimana 4.

Efficace riduzione delle lesioni e del prurito

Roflumilast in crema ha soddisfatto tutti gli endpoint secondari, con miglioramenti significativi osservati in tutti i punti temporali, incluso il successo vIGA-AD alla settimana 1. Il 39,4% dei bambini trattati con roflumilast crema 0,05% ha raggiunto la risposta EASI 75 alla settimana 4 rispetto al 20,6% di quelli assegnati al veicolo (P<0,0001). Inoltre, il 35,3% dei bambini in trattamento attivo ha ottenuto una riduzione di quattro punti nella scala numerica del peggior prurito (WI-NRS) alla settimana 4 rispetto al 18,0% di quelli sottoposti al veicolo (P nominale = 0,0002).

«La risposta EASI 75 è emersa come un importante endpoint negli studi clinici e riflette risposte clinicamente significative nel mondo reale. L’EASI incorpora l’area della superficie corporea coinvolta, e l’estensione della malattia è una considerazione importante per la gravità e l’impatto sui pazienti affetti da dermatite atopica pediatrica» ha osservato Jonathan Silverberg, Direttore del Patch Testing presso la George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington, DC.

Roflumilast crema è stato molto ben tollerato. Nel complesso l’incidenza di eventi avversi è stata bassa e l’unico effetto collaterale verificatosi in più del 3% dei partecipanti in entrambi i bracci è stata l’infezione del tratto respiratorio superiore. Gli eventi avversi più frequenti nel braccio roflumilast (≥2%) includevano infezione del tratto respiratorio superiore, piressia, diarrea e vomito. Dei bambini randomizzati a ricevere roflumilast crema, il 93,8% ha completato tutte le quattro settimane previste con poche interruzioni a causa di eventi avversi (1,1% e 1,9% rispettivamente nei gruppi roflumilast crema e veicolo). Dei bambini che hanno completato lo studio INTEGUMENT-PED, il 93,4% ha scelto di continuare il trattamento in aperto a lungo termine nello studio INTEGUMENT-OLE.

La compagnia ha di recente annunciato l’intenzione di presentare una New Drug Application supplementare (sNDA) alla Fda per roflumilast crema 0,15% per il trattamento della dermatite atopica da lieve a moderata negli adulti e nei bambini con almeno 6 anni di età. A seguito della potenziale approvazione del farmaco e sulla base di questi risultati positivi, Arcutis intende presentare una sNDA anche per la crema allo 0,05% per il trattamento della dermatite atopica da lieve a moderata nei bambini di età compresa tra 2 e 5 anni.