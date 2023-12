Christmas Shop VIDAS: aperto il temporary solidale per Casa Sollievo Bimbi

Fino al 31 dicembre 2023 nel Christmas Shop VIDAS moda, design e prodotti beauty a prezzi scontati per sostenere bambini accolti in Casa Sollievo Bimbi

Un temporary shop caldo e accogliente a due passi da corso Vercelli, in via Belfiore 7, dove trovare un vasto assortimento di occasioni regalo, tutte rigorosamente solidali.

È il Christmas Shop VIDAS, un’esposizione di circa 180 mq in cui ogni giorno fino al 31 dicembre 2023 con orario continuato dalle 10 alle 19 (a novembre dal lunedì al sabato e a dicembre tutti i giorni), è possibile scegliere i propri doni natalizi tra le più prestigiose firme di abbigliamento per grandi e piccini, accessori all’ultima moda, fragranze e prodotti per la cura del corpo di noti brand, il tutto scontato fino al 70% sul prezzo di cartellino. E poi ancora vintage per tutte le tasche, oggetti di modernariato e arredi di pregio, tovagliati e corredi dal sapore rétro, raffinati bijoux, cristalli e argenti.

Per i più golosi anche una speciale selezione di prodotti gourmet, dolci e caffè di marca oltre alle proposte artigianali firmate T’a Milano per VIDAS.

Si tratta del panettone classico meneghino con uvetta e canditi da 750 grammi, realizzato con lievito madre, senza conservanti o aromi artificiali (donazione minima 16€) e delle degustazioni di dragées artigianali nelle versioni cioccolato, con cioccolato al latte dell’Isola di Java che avvolge la nocciola Piemonte IGP e cioccolato fondente Venezuela che accompagna la mandorla, lo zenzero e il chicco di caffè (grammi 500, donazione minima 35€), e frutta e cioccolato, con fragola lampone, melagrana, mirtillo e arancia avvolte da cioccolato al latte dell’Isola di Java (grammi 300, donazione minima 17€).

È possibile ordinare i dolci T’a Milano per VIDAS e riceverli direttamente a casa propria anche scrivendo a natale@vidas.it oppure chiamando il numero 344 0949572).

Fare i propri acquisti di Natale al Christmas Shop VIDAS significa compiere un gesto d’amore per i bambini e ragazzi gravemente malati accolti in Casa Sollievo Bimbi. L’intero ricavato delle vendite sostiene infatti l’hospice pediatrico, il primo della Lombardia e tra i pochissimi in Italia. Un luogo in cui le famiglie con bambini e ragazzi affetti da patologie inguaribili vengono aiutate con competenza e calore a prendersi cura di loro, non solo quando il tempo per stare insieme è breve ma anche quando l’accudimento richiede un supporto qualificato, grazie a ricoveri di abilitazione e di sollievo.

Il temporary shop di VIDAS è reso possibile grazie alla generosità di privati cittadini e grandi brand che ogni anno donano all’organizzazione oggetti e prodotti e all’impegno di oltre 50 volontari che si alternano per garantire l’apertura del negozio e per consigliare anche i più indecisi.

Per info segreteria.eventi@vidas.it oppure 02 72511204