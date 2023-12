Aumentano le assicurazioni auto: associazione periti estimatori danni spiega perché

Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, giudica anomali i forti rincari delle polizze Rc Auto certificati dall’Ivass, con le tariffe salite ad ottobre del +7,9%

“Da tempo solleviamo la questione dei costi in capo alle compagnie di assicurazioni che si riflettono poi sulle tariffe praticate al pubblico – spiega il presidente Aiped, Luigi Mercurio – Nell’ultimo anno abbiamo assistito a cambiamenti nel comparto assicurativo che hanno determinato un vero stravolgimento del concetto di perizia, attraverso l’utilizzo sempre più diffuso dei sistemi da remoto, perizie in authority, videoperizie e addirittura il crescente ricorso alla IA (intelligenza artificiale) da parte delle compagnie di assicurazioni. A questo si aggiungono le sempre maggiori concentrazioni di incarichi peritali a società di gestione dei sinistri, che stanno evidenziando gravi criticità anche per l’esistenza di sempre maggiori vincoli cui è sottoposto nelle proprie valutazioni il perito”.

“I pericoli di tali cambiamenti non sono solo per gli operatori del settore, ma anche per gli assicurati: una perizia svolta da remoto o da operatori non qualificati non consente di accertare con precisione la complessità di un danno da sinistro stradale, determinando un maggiore costo che sarà scaricato sugli utenti finali attraverso un incremento delle tariffe Rc auto, come dimostrato oggi dall’Ivass” – conclude Mercurio.