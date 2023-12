A “Elisir” su Rai 3 si parla dei calcoli alla colecisti

A “Elisir” in onda stamani su Rai 3 i calcoli alla colecisti e i disturbi ossessivo-compulsivi. In scaletta anche i benefici dell’aloe vera

Nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 11 dicembre alle 10.40 su Rai 3, si parlerà dei calcoli alla colecisti: quali sono gli alimenti da evitare? In quali casi è necessario l’intervento? A rispondere sarà Felice Giulianti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Epatobiliare del Policlinico Gemelli di Roma. A seguire, obiettivo sui disturbi ossessivo-compulsivi e sulle strategie per contrastarli. In studio, Alessandro Couyoumdjian, professore di Psicologia Clinica presso l’Università la Sapienza di Roma.

Subito dopo si parlerà dei benefici dell’aloe vera, pianta usata da millenni per via delle sue capacità lenitive e cicatrizzanti. In studio Maria Grazia Spalluto, docente di Fitoterapia presso l’Università Tor Vergata di Roma.

Nello spazio “È vero che” si farà chiarezza sui falsi miti legati all’igiene orale insieme a Giuseppina Campisi, responsabile di Medicina Orale presso il Policlinico Universitario di Palermo.