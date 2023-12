UM Motorcycles ha svelato i nuovi modelli per il 2024

UM Motorcycles, brand di moto made in USA, da poco sul mercato italiano, ha svelato la Gamma 2024, con nuovi esclusivi modelli destinati al mercato Europeo

UM Motorcycles ha lanciato la gamma 2024, svelando nuovi esclusivi modelli: oltre agli aggiornamenti sia estetici che tecnologici sulla famiglia delle Renegade (Cruiser di piccola e media cilindrata), la nuova gamma prevede l’ingresso nel mercato Europeo delle Renegade ST 300, le DSR EX 300 e DSR SM 300, la DSR Rally 300 e DSR Road 300.

UM Motorcycles è l’azienda produttrice di motociclette e scooter, fondata nel 1999, con sede a Miami (Florida, USA), nota per la produzione di moto di cilindrata compresa tra 125cm3 e 300cm3, con stili unici che spaziano da iconiche American Cruisers sotto il nome Renegade®️ a modelli Dual Sport sotto il nome DSR®️.

NOVITA’ UM NEL SEGMENTO CRUISER

Il segmento delle Cruiser UM è rappresentato da una completa gamma, denominata Renegade, con modelli quali la Renegade Sport, la Vegas, la Commando, la Freedom, la Classic e la nuova ST, tutte “Cruiser” che tra loro condividono telaio e motorizzazioni (125cm3 e 300cm3) ma sviluppate con design e stili diversi, pensate sia per clienti alle prime armi ma anche per piloti più esperti che cercano una moto dalle performance contenute, leggere e con prezzi decisamente accessibili, guidabili con anche con patente A2.

Allo stand UM ad EICMA, il pubblico ha potuto toccare con mano la gamma Renegade 2024 al completo e salire in sella alle Renegade FREEDOM e Renegade CLASSIC che, nel 2024, verranno equipaggiate di serie con il nuovo display TFT a colori da 7 pollici che consente al pilota di visualizzare, tramite Bluetooth, le informazioni del proprio smartphone sul display della moto, come la navigazione, le chiamate in ingresso sul proprio smartphone, media e altre informazioni aggiuntive, il tutto gestito da una comando multi-controller posto sul manubrio. A completare la dotazione extra prevista su questi modelli vi è la retrocamera di serie che offre la possibilità di mostrare – sul display – ciò che accade alle spalle del motociclista unitamente al sistema TPMS che monitora in ogni istante la pressione degli pneumatici e avvisa il conducente se questa si abbassa o cambia rispetto alle condizioni ottimali.

Oltre a queste importanti nuove funzionalità previste sui modelli Renegade FREEDOM e CLASSIC, è stata mostrata la Renegade ST 300, la nuova Sport Cruiser full optional, equipaggiata anche con casse audio Bluetooth per rendere l’esperienza di guida ancor più unica ed indimenticabile.

NUOVA RENEGADE ST

Disponibile in versione 300cm3 e 125cm3, la nuova Renegade ST completa la gamma Cruiser UM e punta ad offrire al pilota un’esperienza di guida unica grazie alla posizione di guida confortevole ed alle numerose caratteristiche che rendono questo modello davvero completo, come l’ABS di serie su entrambe le motorizzazioni, il display TFT a colori da 7 pollici, il TPS, la retrocamera, la presa USB, gli speakers integrati Bluetooth, la comoda sella bi-posto con schienale passeggero integrato, cavalletto centrale, pedane pilota e protezioni motore laterali, il tutto completato dalla carena frontale che, oltre ad offrire un maggior livello di protezione da vento e pioggia, dona alla ST uno stile da vera “bagger” americana.

NOVITA’ UM NEL SEGMENTO DUAL PURPOSE

Le UM DSR “dual purpose” sono moto progettate per diversi utilizzi, sia fuoristrada sia per uso stradale. Perfette per dribblare le code nelle giungle urbane, sono pensate per diversi tipi di bikers. Fino ad oggi UM ha presidiato il segmento con due modelli dedicati ai clienti più giovani, la DSR EX 125cm3 enduro e la super-motard DSR SM 125cm3, entrambe moto che assicurano grande divertimento e ottime performance, a prezzi accessibili.

UM Motorcycles ha deciso di investire ulteriormente in questo segmento allargando la gamma con l’ingresso di 4 nuovi modelli: le nuove DSR EX 300, DSR SM 300, DSR RALLY 300 e DSR ROAD 300.

NUOVE DSR EX 300 E DSR SM 300

I segmenti Enduro e Super Motard oltre i 125cm3 in Europa sono oggi principalmente caratterizzati da modelli con motorizzazioni potenti, componentistica racing e performance adatte ai circuiti on e off road, dove questi modelli possono rilasciare tutta la loro fiera esuberanza. Ci sono però clienti che cercano modelli enduro o supermotard di media cilindrata con prestazioni e doti di guida meno esasperate e più indicate ad un uso nel traffico cittadino e per percorsi di breve o media distanza fuori città.

Per questi clienti UM Motorcycles ha sviluppato le nuove DSR EX 300 e DSR SM 300, spinte da un motore 300cm3 da 28 cavalli e 25 Nm di potenza a 7250 giri (lo stesso motore montato sulle UM Renegade), equipaggiate con forcella anteriore a steli rovesciati da 41 mm, sistema frenante ABS e ammortizzatore posteriore regolabile che, unitamente ad un telaio perimetrale ed una ergonomia specifica, assicurano divertimento, ottime prestazioni e comfort, sia off-road che nella giungla urbana.

NUOVE DSR RALLY 300 E DSR ROAD 300

Il segmento delle Adventure dalle dimensioni contenute e dalla potenza limitata sta ottenendo un notevole successo in tutta Europa, grazie anche alla combinazione di costi accessibili – sia per la gestione che per l’acquisto – la versatilità, l’affidabilità e la facilità di guida.

Le DSR RALLY 300 e DSR ROAD 300 rappresentano due importanti novità di casa UM pensate per suscitare l’interesse di chi desidera tornare in sella o di chi vuole aggiungere una seconda moto veramente versatile. Disegnate per affrontare qualche tratto di off-road moderato, sono altrettanto adatte alla vita cittadina grazie alla loro natura polivalente e alla gestibilità perfetta in termini di peso, potenza e costi.

Ad EICMA 2023 UM Motorcycles ha presentato il prototipo finale della DRS RALLY 300, un modello adventure ricco di caratteristiche che renderanno il viaggio quotidiano un’esperienza appagante. Già omologata Euro5+, la nuova adventure è spinta dallo stesso motore della sorella DSR EX 300 ed è equipaggiata con ruote a raggi, da 21” anteriore e 17” posteriore, con pneumatici semi-tassellati, sistema di frenata ABS e forcella a steli rovesciati da 41mm. Per assicurare comfort di guida, questo modello è dotato di luci a LED, display TFT a colori da 5 pollici (l’unica nel segmento), schermo alto e set di protezioni laterali. La DSR RALLY 300 sarà disponibile in 2 colorazioni, Grigio chiaro opaco con grafiche rosse e Grigio opaco scuro con grafiche nere.

La DSR ROAD 300, a differenza della versione RALLY, è pensata per un utilizzo prettamente stradale/urbano e punta ad essere la compagna quotidiana per i viaggi casa-lavoro e brevi/medi spostamenti fuori dalle città. Infatti, per questo modello, anch’esso omologato euro5+, le ruote sono in lega, da 19” all’anteriore e 17” al posteriore per un maggior comfort su strada e, tra le varie differenze rispetto alla RALLY, è equipaggiata con forcella tradizionale. Anche la DSR ROAD 300 sarà disponibile in due colorazioni, la prima blu opaca con inserti neri, la seconda grigia opaca con inseriti neri.