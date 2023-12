Regali di Natale: le proposte per la casa firmate Malo Cashmere, da regalare e regalarsi, per scaldare le atmosfere delle festività

Per questo Natale, Malo mette al centro un’idea di comfort e benessere da vivere in casa, capace di rendere le atmosfere delle festività ancora più magiche e uniche. Un Natale raffinato, in cui tutto si traduce in un caldo abbraccio: dalle coperte e plaid in puro cashmere, fino alle fragranze per la casa e i vasi in terracotta realizzati a mano, passando per la solidarietà con le palline di Natale Malo per Anlaids. Tutto trasmette un senso di calore ed eleganza, all’insegna del quiet luxury, da sempre codice stilistico di Malo.

Ecco le proposte da regalare e regalarsi firmate Malo Cashmere:

Plaid in cashmere, una preziosa coperta con cui avvolgere i momenti più speciali e costruire i ricordi più belli. Un oggetto prezioso, creato per durare nel tempo, essere parte della vita, elemento del ricordo. 133×200 cm.

Coperta in cashmere, un oggetto prezioso e raffinato grazie alla lavorazione damier, ovvero una combinazione di trama e ordito che crea quadri alternati. 180×200 cm.

Profumo per la casa e diffusore con stick in fibra “Malo 1972”. Contengono esattamente cento ingredienti naturali per un viaggio sensoriale, delicato e allo stesso tempo intenso, che unisce Oriente e Occidente, tramite essenze provenienti da terre lontane.

Vasi in terracotta realizzati interamente a mano, per impreziosire la casa con un’opera artigianale di arte toscana.

Pallina solidale per albero di Natale:

Malo sostiene ANLAIDS, associazione impegnata dal 1985, anno della sua fondazione, nella prevenzione dell’infezione da HIV e la corretta informazione, nel sostegno alla ricerca, anche sociale, nella tutela dei diritti delle persone con Hiv e nella lotta allo stigma. Le palline di Natale personalizzate Malo per Anlaids, in vetro soffiato bianco con eleganti decori nell’iconico “azzurro Malo” diventano uno speciale Christmas gift da regalare e regalarci, che si concretizza in un prezioso gesto di solidarietà. Possono essere acquistate in tutte le boutique Malo e online: malo.it