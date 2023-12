La scaleup proptech Immobiliallasta.it lancia una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd: ecco tutti i dettagli

Secondo il rapporto immobiliare 2023 dell’agenzia dell’entrate, il 48,4% (364 mila persone) degli italiani nel 2022 ha comprato casa accendendo un mutuo. Ora però il trend del mercato sta cambiando: dal 2022 a oggi la BCE ha alzato i tassi di interesse di 8 volte, portandoli al 4,5% e questo sta riducendo il potere di acquisto del 40% della prima casa degli italiani. Infatti se lo scorso anno una famiglia che voleva comprare una casa poteva richiedere e ottenere un mutuo di 300.00 euro, oggi quella stessa famiglia riceverebbe dalla banca solo 180.000 euro.

I dati sono allarmanti anche dal punto di vista delle compravendite: secondo le statistiche del Consiglio Nazionale del Notariato , nel primo semestre 2023 c’è stato un calo del -13,10% delle compravendite della prima casa rispetto allo stesso periodo del 2022 (142.567 compravendite contro 164.051). Nello specifico si è registrata una drastica diminuzione degli acquisti della prima casa pari al -10,96% da privati e di ben il -34,19% da costruttore. Per le seconde case, invece, il calo è stato solo del 3,47% . Il futuro delle prime case allora è a rischio?

Le aste, l’alternativa per comprare la prima casa alla metà del prezzo

Qui sta l’irripetibile opportunità offerta dal mercato delle aste, dove storicamente gli immobili sono venduti a prezzi di circa la metà di quelli del mercato tradizionale (170.000 euro il prezzo di vendita medio nel mercato tradizionale, contro 95.000 euro in quello delle aste). Ma, trattandosi di un iter burocratico complicato, non è semplice districarsi nel complesso mondo delle aste immobiliari. Perciò è nata la scaleup proptech Immobiliallasta.it, figlia dell’ecosistema Reviva, che rende le aste immobiliari alla portata di tutti con una piattaforma dove l’acquisto è più semplice, veloce e sicuro rispetto al mercato tradizionale.

Infatti, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per chi ha bisogno di comprare un immobile all’asta o semplicemente vuole fare un affare immobiliare, Immobiliallasta.it ha sviluppato e progettato la piattaforma sulla base delle vere esigenze di chi cerca casa, con una navigazione intuitiva, annunci immobiliari chiari e dettagliati e soprattutto un team di professionisti che guida passo passo l’acquirente in tutte le fasi della procedura, fino all’aggiudicazione.

Inoltre, per avere un database di immobili in asta completo da proporre agli acquirenti, la scaleup proptech- grazie a un team tech interno composto da 8 persone tra Web Developers, Data Scientists, Data Engineer, Product Manager, Growth Hacker & UX expert- ha insegnato all’intelligenza artificiale a leggere le perizie e i documenti riguardanti gli immobili in asta pubblicati sul PVP, Portale Ministeriale delle vendite pubbliche, raggiungendo così risultati eccezionali:

in soli 3 mesi 325.000 immobili sulla piattaforma , 40x da inizio anno

38.000 leads , +400% in 6 mesi

100.000 utenti unici al mese, +1000% da inizio anno

Il piano industriale di Immobiliallasta.it

Per potenziare lo sviluppo tecnologico della piattaforma, Immobiliallasta.it ha creato un apposito piano industriale che sta perseguendo con una campagna di raccolta fondi. Nel primo round (primo semestre 2021) ha raccolto 550mila euro coinvolgendo 4 business angels, profili importanti nel panorama finanziario:

Giampiero Pelle , CEO Hard Rock Café Italy, Serial Entrepenuer, già Executive Assistant Pres. Silvio Berlusconi

Clemente Reale , Presidente Essegibi Service S.p.A., già Country Manager Hoist Finance Italia,

Fabio Brigante , Founder IPOCoach, dopo 12 anni in Borsa Italiana,

Stefano Scopigli , già Founder & Chairman at YARD Credit & Asset Management and at YARD RE

Ora però Immobiliallasta.it sta puntando più in alto: vuole riscrivere le pagine del mercato immobiliare italiano consentendo a chiunque di comprare casa al prezzo che si può permettere. Per farlo ha deciso di raccogliere investimenti con una campagna di crowdfunding su Mamacrowd, la prima piattaforma di equity crowdfunding italiana per capitale raccolto. Ne parla nel dettaglio sulla pagina creata appositamente. I fondi raccolti verranno utilizzati per:

lo sviluppo tecnologico al fine di migliorare la qualità degli annunci e la ricerca degli immobili. Immobiliallasta.it in questi anni ha già sviluppato 80 software e applicazioni, integrandoli con i più moderni sistemi di intelligenza artificiale

attività di marketing finalizzate a potenziare la notorietà del brand, con campagne online a performance e mainstream, fino alla televisione!

La campagna di crowdfunding di Immobilallasta.it è aperta a chiunque voglia contribuire alla svolta nel mercato immobiliare, permettendo a tutti di comprare la prima casa a un prezzo accessibile. Il lancio è avvenuto il 30 novembre. Per investire basta registrarsi sull’apposita pagina di Mamacrowd .