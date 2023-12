Il film “Atto di fede” di Roxann Dawson su Rai Movie: la trama

Un bambino in coma profondo, una madre che non si rassegna. È il film “Atto di fede” di Roxann Dawson in onda stasera su Rai Movie: ecco la trama

Un bambino in coma profondo, una madre che non si rassegna. È il film “Atto di fede” di Roxann Dawson, in onda domenica 10 dicembre alle 21.15 su Rai Movie. Tratto da un romanzo autobiografico di grande successo negli Stati Uniti, il film racconta la storia di Joyce Smith, il cui figlio adottivo John cade in un lago ghiacciato, restando sott’acqua per alcuni minuti.

Soccorso e portato in ospedale, il ragazzino è in coma profondo e i dottori lo danno per spacciato: nel migliore dei casi uscirà dal sonno profondamente menomato. Ma al verdetto si contrappone la devozione cristiana dei genitori, che rifiutano la sentenza dei medici e non smettono di credere in un miracolo.

La madre è interpretata da Chrissy Metz, diventata di recente molto popolare nel ruolo di Kate Pearson, peculiare ragazza con problemi di alimentazione nella serie televisiva “This is Us”. Nel cast anche Topher Grace, Marcel Ruiz, Josh Lucas.