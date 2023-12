Grande Fratello, eliminato Mirko: finisce la telenovela con Greta e Perla

Grande Fratello: fuori Mirko Brunetti per un triangolo amoroso che aveva stancato tutti tranne Signorini. In casa discussioni di ogni tipo e in tanti attaccano Beatrice Luzzi

E alla fine il triangolo è saltato per aria: Mirko Brunetti esce dalla casa del Grande fratello, lasciando dentro sia Perla che Greta. Il 26enne reatino, che prima aveva fatto entrare nel gioco la sua ‘ex ex’ fidanzata Perla e poi la sua ex Greta, alla fine è stato buttato fuori.

Dopo una settimana di tormenti tra una ex e l’altra, e un disagio evidente in questo triangolo che tanto piaceva agli autori del Grande fratello e ad Alfonso Signorini (ma non ad altri coinquilini, che si erano detti ampiamente studi di questa vicenda), alla fine Mirko Brunetti è stato eliminato dalla casa del Grande fratello, sconfitto al televoto dalla veramente poco simpatica Anita, finora non amata particolarmente da casa.

Delle due l’una: o anche il pubblico si era stancato di questa dinamica un po’ monotematica (già vista per altro a Temptation island) o forse i suoi fan erano in pena per questo ragazzo tutto sommato buono tempestato di fidanzate da gestire sotto gli occhi degli italiani. Ma si direbbe più la prima. E lo stesso Mirko lo ha detto: “Forse il pubblico si era stancato che si parlasse di me“. In ogni caso, la sua eliminazione ha lasciato tutti di stucco, nella casa e fuori. Anche il studio, gli ex concorrenti sono rimasti tutti a bocca aperta. E la voce di Signorini era greve.

Comunque sia, si volta pagina. E almeno per un qualche giorno si parlerà di qualcun altro. Intanto, se Perla pare esserci rimasta parecchio male per l’uscita di Mirko (all’inizio ha reagito credendo si trattasse di uno scherzo), Greta invece ha detto nella notte di sentirsi tutto sommato “sollevata da un peso” e “libera”. Morto un papa se ne fa un altro, insomma.

La puntata del Gf del 9 dicembre, per il resto, è stata animata da molte polemiche e scontri. In studio, c’è stato un nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese (ma se ne sentiva veramente il bisogno?), stavolta provocato da nuove parole odiose pronunciate dall’attore, che continua ad accusare Beatrice di “manipolare” le persone e “rigirare” i discorsi, di essere “cattiva“, di “fare cose disgustose”, oltre che di essere avvelenata in generale con il genere maschile. Addirittura è arrivato a dire “Risolvi le cose con tuo padre e poi ne riparliamo“. Frase stigmatizzata anche da Signorini che lo ha richiamato a essere più rispettoso delle vicende personali altrui. Varrese ha anche raccontato di aver apposta parlato in un certo modo a Beatrice per farla ‘tradire’ e farle dire che avrebbe intrapreso una storia con lui. Molto simpatico.

Da casa, intanto, il movimento anti-Varrese (che già si era manifestato un paio di mesi fa) negli ultimi giorni ha nuovamente chiesto che l’attore venga espulso per le sue espressioni maschiliste e troppo aggressive nei confronti di una donna. E di nuovo è stata tirata in mezzo suo malgrado l’ex compagna di lui, Valentina Melis, che già di recente si era chiamata fuori da quanto avvenisse dentro la casa del Grande Fratello e aveva ribadito di non poter essere considerata responsabile per quello che diceva o faceva il suo ex compagno. Con queste parole: “Trovo sia assurdo ribadire questo concetto nel 2023 ma visto che viviamo in una società fortemente patriarcale tocca farlo. Le donne non sono responsabili di quello che fanno o dicono gli uomini che sono o sono stati al loro fianco. A noi donne viene chiesto sempre di pagare il conto per ciò che fanno gli uomini che frequentiamo o che abbiamo frequentato. Noi non siamo responsabili delle loro azioni. Loro lo sono”. Uomini trattati come bambini che devono essere sgridati o supportati dalle loro donne (o ex)”, si sfoga. “Queste sono palesi espressioni patriarcali. Quanta strada ancora c’è da fare”.

Le polemiche, però, non si sono limitate a questo. Non solo si è riparlato delle parole spiacevoli usate da Beatrice per il padre di Giuseppe Garibaldi (lei lo aveva definito “maschilista” e “sudista” ma tanto tempo fa, e perfino Signorini ha richiamato all’ordine ricordando che si trattava di una faccenda successa diverse puntate fa e quindi era meglio passare oltre), ma è scoppiata anche una polemica relativa al Natale. Dopo il momento tutto cuoricini e amore in cui i concorrenti hanno addobbato insieme la casa con le luci natalizie e hanno preparato l’albero, cenando poi tutti insieme, in confessionale Beatrice Luzzi si è lasciata andare a qualche commento ironico sull’ipocrisia di questi momenti di finta condivisione. Non l’avesse mai fatto. Mezza casa le si è rivoltata contro, accusandola di scarsa sensibilità e di essere stata fuori luogo e inopportuna. Varrese è tra coloro che ha usato toni più accesi. Ma perfino una ‘signora’ adulta come Rosanna Fratello ha assunto toni abbastanza velenosi nell’attaccare Beatrice per questa faccenda del Natale. E per fortuna che a Natale siamo tutti più buoni.

Ma la concorrente che più di tutti, ieri, si è messa in luce per arroganza è stata senza dubbio Sara Ricci. L’attrice, volto noto di “Vivere” che è entrata nel programma una settimana fa, ha dato prova di essere una campionessa di umiltà. Diversi concorrenti già in questi giorni hanno notato che si dava parecchie arie, chiamandosi fuori da giochi e momenti di condivisione (“Li faccio se ne ho voglia e se sono spronata a partecipare”). Ci sono stati poi anche attriti con Beatrice, discussioni che ieri sera durante la puntata hanno raggiunto il top. Se Beatrice l’ha accusata di essere “arida“, Sara ha dimostrato di avere un’ottima memoria e soprattutto di essere una persona capace di andare oltre. Ha rinfacciato a Beatrice Luzzi una cosa accaduta niente di meno che 24 anni prima, quando alla morte di sua madre c’erano stati atteggiamenti spiacevoli sul set, a suo dire, perché lei era stata accusata di insensibilità per essere tornata al lavoro troppo presto dopo la scomparsa della mamma. E ne ha dette poi di tutti i colori verso l’attrice, accusandola di dare giudizi.

Sara Ricci ha usato toni sgradevoli anche con Signorini e con il programma, dicendo di fatto al conduttore che il Gf la doveva ringraziare per la scelta di entrare in casa. “Io devo ringraziare il Gf, ma anche il Gf deve ringraziarmi per essere qui“, ha detto l’attrice, ricordando di aver interrotto una tournée per entrare nel programma. “Ma quale?”, ha chiesto il conduttore. “Ero a Trieste, abbiamo fatto tutto il Nord Italia con Tenente Colombo. Io ringrazio voi e voi ringraziate me”, ha detto l’attrice in modo perentorio. Altro segno di grande umiltà, poi, è stata una confidenza fatta a Massimiliano Varrese nell’orecchio: Sara Ricci si è infatti vantata della sua forza in una ipotetica sfida con Beatrice Luzzi (che è stata però resa immune da Cesara Buonamici, che le ha dato l’immunità definendola “una donna che non ha paura di niente“), come se l’attrice suoa rivale la dovesse temere. “Soprattutto lei rischia, eh, io sono amatissima, ho 300.000 followers su Facebook e 70.000 su Instagram“. Convinta lei. In un altro momento post puntata, poi, ha affrontato nuovamente Beatrice in modo pseudo minaccioso: “Leggiti il mio curriculum prima di parlare, e guardami negli occhi quando ti parlo”. Il tutto davanti a un’impassibile Beatrice che non le ha dato corda e non se l’è filata di striscio. Intanto, al televoto sono finiti Perla Vatiero, Marco Maddaloni, Vittorio Menozzi e Sara Ricci. Chissà chi uscirà, si chiede l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).