Aldo Dalla Vecchia nelle librerie con “L’occhio magico”

Domenica 3 gennaio 1954 alle 11 del mattino nasceva la televisione italiana. Aldo Dalla Vecchia ne racconta la storia e il percorso dalle origini a oggi

La televisione italiana compie 70 primavere, ed è ancora al centro delle nostre vite, anzi sempre di più, fra lineare e digitale, generaliste e piattaforme, free e on demand. L’occhio magico. Breve storia della televisione italiana è un omaggio al piccolo schermo scritto da un bambino degli anni Settanta, che con la tivù è cresciuto, e l’ha amata al punto da sceglierla poi, da adulto, come lavoro. Ognuno degli otto capitoli è dedicato a un decennio, ed è diviso in due parti: la prima è un quadro d’insieme della decade televisiva; la seconda, «Il decennio in pillole», è un calendario di tele-eventi importanti. Completano il volume due appendici: «La tivù prima della sua nascita» e «Brevissima storia della critica televisiva in Italia».

La storia della televisione è, in realtà, fatta di molte storie. E provare a raccontarla implica l’assunzione di un punto di vista. Alla vigilia dei festeggiamenti per i settant’anni delle prime trasmissioni regolari della Rai (tutti ricordano la data capitale del 3 gennaio del 1954), questo breve volume – L’occhio magico firmato da Aldo Dalla Vecchia – prova a fare un’operazione decisamente al passo con la nostra sensibilità contemporanea. Ovvero raccontare l’essenziale di questi settant’anni di storia di quello che un tempo chiamavamo «piccolo schermo» (anche se oggi gli schermi sono diventati spesso giganteschi terminali di home entertainment). Anche la selezione dell’«essenziale» richiede ovviamente un punto di vista, ovvero delle scelte: l’autore fa della storia della televisione – principalmente – una storia di programmi. Ricorrendo giustamente al principio d’organizzazione più consueto e condiviso quando si parla di contenuti e offerta televisiva: il contenitore dei generi. (Dalla prefazione di Massimo Scaglioni).

ALDO DALLA VECCHIA (Vicenza, 1968) è autore televisivo e giornalista da 35 anni. Abita a Milano con le gatte Carmelina, Assunta, Anicetta e la cagnolina Alma. Vorrebbe passare la vita a scrivere libri e basta, ma non è ancora possibile. In tivù ha firmato decine di programmi, come Target, Verissimo, Il bivio, Cristina Parodi Live, The Chef, In Forma. Ha collaborato tra gli altri con Corriere della Sera, Epoca, A e Mistero, di cui è il coordinatore editoriale da otto anni. Attualmente scrive per il settimanale Oggi. Da qualche anno tiene un corso sulla scrittura televisiva al Master Fare TV dell’Università Cattolica di Milano. È autore di 22 libri.