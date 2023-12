“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta la tradizione del presepe

Nella terza domenica d’Avvento, stamani su Rai 1 il programma di approfondimento religioso “A Sua Immagine” parla del presepe

Nella terza domenica d’Avvento il protagonista della puntata di “A Sua immagine”, in onda domenica 10 dicembre alle 10.30 su Rai 1 e condotta da Lorena Bianchetti, sarà il presepe. I suoi personaggi, ma anche il racconto di una storia – e non di un mito o di una favola – che trova nel presepe la più popolare delle sue rappresentazioni. Si andrà a leggere e ad approfondire anche dal punto di vista prettamente storico una vicenda che è insieme un mistero della fede, ma anche un avvenimento preciso accaduto in un momento specifico della storia e in un luogo – la Palestina – che è tutt’ora una terra inquieta e attraversata come all’epoca di Gesù da tensioni politiche e religiose.

Lorena Bianchetti proverà a fare luce su tutto questo con la storica del cristianesimo Emanuela Prinzivalli, il biblista, scrittore ed economista Luigino Bruni, e uno dei più importanti artisti dell’arte presepiale italiana, Gennaro Di Virgilio. A ottocento anni dal presepe francescano di Greccio se ne ricorderanno i personaggi salienti, per passare poi ad alcune rappresentazioni della natività nella storia dell’arte, quindi tra i presepi esposti nel Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari di Roma, scoprendo anche il valore del fare il presepe in famiglia.

Infine a Piazza San Pietro per l’anteprima del presepe di quest’anno e alle Catacombe di Priscilla a scoprire la splendida “Madonna che indica la Stella”, probabilmente la prima rappresentazione artistica riferita direttamente alla natività. A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1, la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa di San Francesco Albaro di Genova. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.