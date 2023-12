Strategie di Investimento per Principianti in Bitcoin

Sei un principiante in Bitcoin e stai cercando modi per incorporare il Bitcoin nel tuo portafoglio di investimenti? Se sì, questo articolo è per te. Bitcoin è stata la prima criptovaluta di successo, e la sua popolarità è cresciuta da quando Satoshi Nakamoto l’ha introdotta nel 2009. Dopo l’introduzione di Bitcoin, sono emerse altre criptovalute, ma la moneta virtuale leader domina il mercato delle cripto. Utilizzare scambi crittografici come Immediate Momentum può aiutarti a diversificare i tuoi investimenti. Gli scambi crittografici offrono molteplici asset, che talvolta variano da una piattaforma all’altra.

L’adozione e l’uso di Bitcoin stanno anche aumentando a livello globale, con sempre più commercianti e individui che lo accettano. Tuttavia, alcuni investitori al dettaglio e istituzionali devono imparare a incorporare Bitcoin nei loro portafogli di investimento. Questo articolo condivide le principali strategie di investimento per i principianti in Bitcoin.

Media del Costo in Dollari

La media del costo in dollari è una strategia di investimento in cripto dove un investitore spende costantemente un importo fisso di fondi per acquisti di Bitcoin per un periodo prolungato. Invece di spendere tutto il capitale in una volta, l’investitore lo divide in parti uguali e le investe regolarmente. Questa strategia di investimento in Bitcoin permette agli investitori di capitalizzare sulle oscillazioni del mercato delle cripto, poiché prevedere come si comporterà la criptovaluta è quasi impossibile a causa della sua volatilità.

Implementando questa strategia, investi lo stesso importo sia nei mercati orso che toro. Quando acquisti Bitcoin quando il mercato è in calo, puoi accumulare le tue partecipazioni a un valore inferiore. Inoltre, la media del costo in dollari ti permette di mantenere sotto controllo la tua risposta all’hype del mercato. Questa strategia elimina le emozioni dalle tue posizioni di mercato ed è ideale per un investitore in Bitcoin a lungo termine.

Diversificazione

Diversificare il tuo investimento in Bitcoin è anche una strategia efficace. Ciò significa distribuire i tuoi risparmi in diversi “cestini” per proteggerti nel caso in cui un investimento non vada a buon fine. Ad esempio, puoi investire in progetti legati al Bitcoin oltre ad acquistare e detenere Bitcoin. Inoltre, puoi investire in imprese correlate al Bitcoin, come i progetti di finanza decentralizzata (DeFi). Pertanto, diversifica i tuoi investimenti per allocare capitale sia in asset speculativi che relativamente stabili.

Sfruttare la Volatilità del Bitcoin

La maggior parte delle persone conosce il Bitcoin per i suoi rally. Tuttavia, ci sono anche cali che gli investitori principianti dovrebbero monitorare. Il Bitcoin può essere vantaggioso per alcuni investitori che riescono a capitalizzare sulle oscillazioni dei prezzi. Tuttavia, gestire la volatilità del Bitcoin è una sfida per gli investitori a lungo termine. Essendo un asset emergente, il Bitcoin è oggetto di speculazione. Inoltre, la volatilità dei prezzi può aumentare a causa dell’hype intorno al Bitcoin. Sebbene alcuni investitori considerino i cambiamenti significativi dei prezzi rischiosi, la volatilità giornaliera è tipica per il mercato delle criptovalute e può essere sfruttata per ottenere profitti. Tuttavia, solo gli investitori con una elevata tolleranza al rischio possono beneficiare della volatilità del Bitcoin, in particolare coloro che prestano attenzione a ciò che accade a livello globale analizzando grafici storici, aggiornamenti della blockchain e notizie.

Iniziare Con Ciò Che Puoi Permetterti

Come nell’investimento tradizionale, anche il Bitcoin richiede di partire con una piccola quantità e di aumentarla man mano che si comprendono le dinamiche del mercato delle cripto. Se non puoi sopportare la possibilità di perdere l’intero investimento in cripto, significa che non sei pronto a rischiare. Pertanto, determina la tua tolleranza al rischio quando investi in Bitcoin. Considera il tuo reddito attuale e le responsabilità finanziarie per stabilire ciò che puoi permetterti di rischiare investendo in un asset volatile come il Bitcoin. Gli esperti di cripto raccomandano di investire circa il 5% del tuo reddito all’inizio e di aumentarlo al 10%. Se sei un trader o un esperto di DeFi, puoi investire circa il 20% del tuo reddito.

Oltre a queste strategie, dà priorità alla liquidità per determinare il modo ideale di investire nel mercato del Bitcoin. Sebbene il Bitcoin sia una criptovaluta altamente liquida, la piattaforma scelta può influenzare la tua capacità di convertire rapidamente gli asset crittografici in contanti senza perdere valore. Pertanto, scegli una piattaforma che ti permetta di entrare e uscire da una posizione velocemente. Inoltre, realizza guadagni dal tuo investimento in Bitcoin più spesso per proteggerti dalle potenziali perdite dovute ai cali di prezzo.