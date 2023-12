Regali di Natale: scegliere prodotti sostenibili non è solo una moda

I regali di Natale possono avere un impatto negativo sull’ambiente e anche sulla salute, con alcun prodotti che possono contenere sostanze nocive

Da un lato, gli acquisti natalizi possono avere un impatto negativo sull’ambiente, aumentando la produzione di rifiuti e l’inquinamento. Per questo motivo, è importante scegliere prodotti sostenibili, realizzati con materiali riciclati o riutilizzabili.

Dall’altro, i prodotti di consumo possono contenere sostanze nocive per la salute, specialmente i giocattoli e gli articoli per bambini. Queste sostanze possono causare problemi di salute, come allergie, irritazioni e, nei casi più gravi, danni al sistema endocrino o al sistema nervoso. In particolare, i giocattoli possono contenere sostanze come il bisfenolo A, gli ftalati e i PFAS.

Queste sostanze sono state associate a una serie di problemi di salute, tra cui il cancro, i problemi riproduttivi e lo sviluppo neurologico. Per tutelare la salute dei consumatori, l’Unione Europea ha proposto una serie di misure per ridurre la presenza di sostanze nocive nei prodotti di consumo. Tra queste misure, vi è il divieto di bisfenolo A negli imballaggi a contatto con gli alimenti, il divieto di PFAS nei prodotti di consumo e il rafforzamento dei controlli sui prodotti venduti online. In conclusione, è importante essere consapevoli dell’impatto ambientale e della sicurezza dei prodotti di consumo, sia durante il periodo natalizio che durante il resto dell’anno.

Con scelte consapevoli, possiamo contribuire a proteggere l’ambiente e la salute di tutti.

“Gli acquisti durante il periodo natalizio tendono ad aumentare significativamente rispetto al resto dell’anno, e con essi gli imballaggi messi in circolo, e questo ben rende l’idea di quanto, questo emendamento, sia importante per il benessere del nostro Pianeta e di conseguenza di tutti noi”, dichiara Silvia Arrigoni, Sales Area Manger Food Contact per pH Labs – Gruppo TÜV SÜD. Con queste semplici accortezze, possiamo rendere il Natale più sostenibile e sicuro per tutti.