Peppe Barra in scena a Battipaglia con “La cantata dei pastori”

Al Teatro Sociale “Aldo Giuffré” di Battipaglia “La cantata dei pastori“, con Peppe Barra. Lo spettacolo si terrà domenica 10 dicembre, alle ore 18:30

Una rappresentazione sacra sorta agli albori del Settecento che, in origine, si poneva l’obiettivo di contrastare i rituali con i quali il popolino onorava le feste come il Carnevale e il Natale. Il tempo ne ha levigato la forma e lo scheletro, complice un intenso lavoro di artisti di rilievo del teatro partenopeo, e domenica 10 dicembre, “La cantata dei pastori”, nella rappresentazione di successo di Peppe Barra, farà tappa al Teatro Aldo Giuffré di Battipaglia nel secondo spettacolo del cartellone teatrale 2023/2024, messo in piedi dall’associazione Assoteatro.

Dopo il grande successo de “La Famiglia Verde – A pensarci bene… va tutto male!”, prosegue così il cartellone teatrale del Giuffré, con l’ultimo appuntamento prima della pausa natalizia. Proprio a rafforzare l’atmosfera magica delle festività, al Teatro situato in via Guicciardini 35, a Battipaglia, arriverà un’edizione nuova de “La cantata dei pastori” con nuove scene (di Carlo De Marino), nuovi costumi (di Annalisa Giacci) e nuove musiche (di Giorgio Mellone). Con la regia di Lamberto Lambertini, lo spettacolo porterà in scena Peppe Barra (nei panni di Razzullo) e Lalla Esposito (nel ruolo di Sarchiapone), per una serata da divertimento e riflessione.

LO SPETTACOLO

Immaginiate due napoletani, due morti di fame, Razzullo, scrivano in abiti settecenteschi, capitato in Palestina per il censimento voluto dall’Imperatore Romano, e Sarchiapone, suo compaesano, in fuga per i crimini commessi, mentre Giuseppe e la Vergine Maria vagano in cerca di alloggio per far nascere Gesù. Immaginate una tribù di Pastori in attesa del Messia. Immaginate una turba di Diavoli, mandati da Lucifero sulla terra per uccidere la Sacra Coppia, spaventare e torturare in tutti i modi i due disgraziati compagni, che le provano tutte pur di trovare un lavoro che permetta loro di mangiare. Immaginate l’Arcangelo Gabriele, armato come un San Michele, proteggere tutti, ricacciare le Furie nel buio dell’Inferno e permettere che nasca il Redentore. Immaginate.

CAMPAGNA ABBONAMENTI E INFO BIGLIETTI

La campagna abbonamenti, per questa stagione teatrale, s’è già conclusa. Tuttavia è possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli, tutti fissati alle 18:30, rivolgendosi direttamente al botteghino del Teatro Sociale “Aldo Giuffré”, in via Guicciardini, 35, i lunedì e il venerdì, dalle ore 10 alle 12, e dal martedì al giovedì, dalle ore 17 alle 20. Dal 15 novembre sarà inoltre possibile acquistare i biglietti anche online, su www.postoriservato.it.