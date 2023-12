Incendio all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, 4 morti

4 anziani morti in un incendio all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Schillaci: “Terribile tragedia, cordoglio ai familiari delle vittime”

Tragedia nella notte all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, dove 4 persone sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato attorno alle 23 di ieri sera. Per i Vigili del fuoco accorsi sul posto sono state ore di lavoro senza sosta: è stata infatti evacuata la struttura, anche con l’ausilio delle autoscale. Le vittime accertate, come riferiscono gli stessi Vigili del fuoco, sono 4: si tratta di anziani ricoverati che non son riusciti a sfuggire alle fiamme.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha affermato: “Lo spaventoso incendio divampato all’ospedale di Tivoli è una tragedia terribile. Ai familiari dei quattro anziani che hanno perso la vita rivolgo il mio sincero cordoglio e la mia vicinanza. Sono in costante contatto con il presidente Rocca il quale mi ha assicurato che tutti i pazienti sono stati messi in sicurezza e siamo pronti a dare il supporto necessario. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti nelle attività di soccorso, i medici e gli infermieri che stanno garantendo assistenza e le strutture sanitarie che si sono attivate per accogliere i pazienti trasferiti da Tivoli. Auspichiamo che le indagini chiariscano al più presto le cause che hanno portato al rogo”.

“Apprendiamo con sgomento dell’incendio divampato nell’ospedale di Tivoli che ha provocato la morte di 4 pazienti e la conseguente evacuazione della struttura. In questo momento drammatico esprimiamo la vicinanza alle famiglie coinvolte in tale tragico evento e la solidarietà a tutti gli operatori del nosocomio tiburtino. Lo stato fatiscente di troppe strutture sull’intero territorio italiano è figlio dell’incuria e dei continui tagli operati negli anni passati che mettono oggi in seria crisi l’agibilità delle stesse e la sicurezza di pazienti e lavoratori. Eventi del genere in un Paese civile sono inammissibili”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta di Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute, in merito all’incendio divampato all’ospedale di Tivoli.