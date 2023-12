Il mouliné è l’iconica lavorazione di Malo Cashmere

In “Abitare il corpo”, la collezione AI23/24 di Malo, il mouliné, storica lavorazione della maison fiorentina, trova un’interpretazione in chiave contemporanea

Ricerca e studio sui filati e sulle lavorazioni sono da sempre una delle caratteristiche che contraddistinguono il saper fare di Malo. In “Abitare il corpo”, la collezione AI23/24, il mouliné, storica lavorazione della maison fiorentina, trova un’interpretazione in chiave contemporanea.

La tecnica del mouliné prevede due fili di cashmere 2/28 di colore diverso che vengono mulinati insieme per ottenere un effetto bicolore. Una lavorazione peculiare e prerogativa di Malo che consiste in un filato composto da due fili di diverso colore ritorti assieme e la cui alternanza dà un caratteristico effetto screziato. Il mouliné è dunque una lavorazione iconica del Made in Malo: cardigan, girocolli, colli alti, cappelli e sciarpe realizzati con cashmere mulinato in doppia nuance, dove le combinazioni colore sono esclusiva Malo e la lavorazione rappresenta da sempre uno dei fiori all’occhiello della maison.

Per lei:

Maglia realizzata con una pregiata combinazione di cashmere mouliné, lana vergine e seta. Il motivo decorativo di trecce all over conferisce un aspetto elegante e sofisticato. La lavorazione include un motivo alternato di scarto ago, impiegato per alleggerire la maglia e creare una trama più aperta. Coordinata alla maglia rosa da donna, la sciarpa realizzata con la stessa tecnica, proposta in due versioni: rosa e panna.

Per lui:

Cardigan in cashmere mouliné finezza 5 arricchito con costa piatta e manica raglan, color melanzana.

Maglia blu con collo alto in cashmere mouliné realizzata ai ferri dalle mani delle esperte maestranze di Malo. Le trecce corrono lungo tutto il capo, sia davanti che dietro che sulle maniche, offrendo ispirazioni nordiche.

Maglia collo alta rasata in cashmere mouliné in verdone, blu e grigio.

Maglia collo alto in cashmere mouliné finezza 7 con costa piatta e manica raglan, color melanzana.

Maglia girocollo rasata in cashmere mouliné in rosa, verde, azzurro e grigio, realizzata su macchine integrali che creano capi senza cuciture.

Unisex:

Cappello e sciarpa in cashmere mouliné, color melanzana.

I capi mouliné fanno parte della collezione AI23/24 “Abitare il corpo” di Malo Cashmere. Una collezione che si ispira all’architettura funzionale per vivere al meglio il corpo nello spazio e nel tempo, scegliendo capi che diventano simbolo ed espressione del sé. Abitare il corpo che diviene la nostra estensione, la nostra espressione d’arte. Una collezione in cui i capi rendono accogliente il nostro vivere, coccolando i nostri sensi. Ogni look racchiude un concetto di comfort per vivere il contemporaneo from-day-to-night. Scegliere Malo significa scegliere un codice stilistico permeato di quiet luxury: lusso soffuso, sofisticato, non ostentato. Uno stile di vita in cui le fibre naturali, i materiali di pregio, i gesti manuali artigianali, la ricerca, l’innovazione al servizio di un vivere contemporaneo, sono i pilastri dell’espressione del sé. Abitare il corpo come uno spazio da vivere al meglio. Scegliere il comfort diventa un atto di amore, scegliere le fibre più naturali e pregiate diventa armonia con l’ambiente. Un’armonia che, collezione dopo collezione, diventa sempre più un punto cardine per Malo, al fine di proporre una moda bella, elegante, senza tempo ma anche e soprattutto etica e sostenibile. Tutto è ricerca in Malo: dalla produzione alla selezione delle materie prime, dall’attenzione al dettaglio allo stile, fino alle scelte in ambito di sostenibilità, diventando così garanzia di valori e virtù. Chi sceglie Malo, sceglie un mondo fatto di eccellenza Made in Italy e della migliore qualità nei materiali e nelle lavorazioni. Piccoli capolavori di artigianato che superano le mode e le tendenze del momento, per diventare contenitori di ricordi da vivere, abitare e tramandare.