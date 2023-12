Gli Ozric Tentacles online con il video della title track del nuovo album

Gli Ozric Tentacles online sulle piattaforme digitali con il videoclip della title track del loro nuovo album intitolato “Lotus Unfolding”

Dopo il precedente annuncio del loro nuovo album, finalmente i fan possono ascoltare il primo assaggio di ciò che ci aspetta dall’imminente uscita di “Lotus Unfolding” degli Ozric Tentacles.

La band ha reso disponibile un bellissimo visualiser che ci porta all’interno del mondo di “Lotus Unfolding”. Creato da Matthew Vickerstaff ( Facebook /Instagram), il video dà vita all’arte psichedelica dell’album e ci trasporta nel magico regno delle creazioni sonore degli Ozric Tentacles.

Dal punto di vista musicale, il brano mette in primo piano gli elementi caratteristici del sound della band. L’apertura con tintinnii e i flauti e il lento trasporto nell’oasi sonora di Lotus Unfolding, ci regalano bellissimi passaggi acustici, prima che l’elettronica si apra per un catartico assolo di chitarra che porta la canzone a un crescendo musicale, prima di tornare lentamente ai regni della coscienza mentre sfuma. In poche parole, è un viaggio!

L’album è stato registrato, scritto e prodotto tra il 2022 e il 2023 da Ed Wynne con un piccolo aiuto sonoro da parte del fratello Silas. È stato masterizzato da Adam Goodlet e illustrato con un artwork etereo curato da Steve McKeown e Sally Clark.

Lotus Unfolding continua il viaggio sonoro attraverso i regni musicali che la band ha già esplorato nel suo precedente lavoro. Il primo brano “Storm In A Teacup” dà il via all’album con uno stile spettacolare, attraversando i regni del tempo e dello spazio con estro e virtuosismo. Segue il groove di “Deep Blue Shade”, le cui melodie sono vivacizzate dalla squisita chitarra di Ed Wynne. Troviamo poi la serafica title track, quanto di più vicino a una session di yoga musicale che va dritta al centro dell’ippocampo.

Le sinapsi uditive degli Ozric Tentacles ronzano per tutto l’album per incanalare l’illimitata creatività della band, rendendo Lotus Unfolding il perfetto tramite tra lo spirituale e il fisico. È un album essenziale nel repertorio della band.

La formazione dietro Lotus Unfolding è composta da Ed Wynne (chitarre, synth e basso) e Silas Wynne (synth modulare e tastiere). Insieme a Ed e Silas ci sono Brandi Wynne (basso), Saskia Maxwell (flauto), Tim Wallander (batteria) e Paul Hankin (percussioni).

Lotus Unfolding tracklist:

1- Storm In A Teacup

2- Deep Blue Shade

3- Lotus Unfolding

4- Crumplepenny

5- Green Carnation

6- Burundi Spaceport