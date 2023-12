Charley Rama nelle librerie con “L’ultima lezione di Pumba”

Charley Rama nelle librerie e sugli store digitali con “L’ultima lezione di Pumba”, dedicato alla storia di un maialino che ha commosso il web

Nato con una rara malattia genetica, il maialino Pumba, per gli amici Pumbino, è stato accolto nella famiglia di Charley dove ha portato gioia e amore, anche nei momenti più bui e difficili. Ogni giorno, attraverso la sua storia, ha aiutato le migliaia di persone che lo seguivano a trovare fiducia in se stesse, a superare le diversità, le paure e gli ostacoli della vita. Inconsapevolmente Pumba è diventato un simbolo di speranza e amore, un idolo per tanti amanti degli animali e un esempio di quanto prendersi cura di qualcuno e provare empatia per lui possa giovare a tutti.

L’ULTIMA LEZIONE DI PUMBA è un libro illustrato che raccoglie il ricordo del dolce maialino e i suoi straordinari insegnamenti, e ci svela, passo dopo passo, il segreto della felicità.

Charley Rama, ha 27 anni e gestisce l’agriturismo Angolo di Paradiso in provincia di Vicenza. Charley, insieme alla sua fidanzata Anna raccontano sui social la loro vita di famiglia che ha fatto dell’amore per gli animali, la natura e la sostenibilità la propria missione. Oggi hanno adottato una nuova maialina tibetana, Maky, oltre a due cani (Laika e Pongo) e un gatto (Alaska). Hanno appena realizzato un santuario per animali liberi.