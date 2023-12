“2 vite in 1 minuto” è la nuova canzone di Schiuma

Schiuma dà voce ai suoi coetanei che non vedono un futuro: “2 vite in 1 minuto” è il nuovo singolo disponibile in radio e in digitale

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “2 vite in 1 minuto” (https://bfan.link/2-vite-in-1-minuto), il nuovo singolo di Schiuma che arriva dopo la recente pubblicazione del suo primo EP “Armonia//silenzio”. Il brano esce per Gold Leaves Academy con distribuzione Believe ed è prodotto da CRVEL.

“2 vite in 1 minuto” descrive lo scenario catastrofico che molti giovani immaginano quando pensano al proprio futuro nella società odierna. Così la cantautrice indie-pop racconta la genesi di questo suo nuovo brano: “La crisi climatica, la discriminazione e la disparità sociale, le guerre e tutto il dolore che l’essere umano provoca, tolgono le speranze a chi appartiene alle nostre generazioni. Siamo costretti a insegnare a bambini che non sembrano avere futuro come ‘dipingere i sogni di verde’ e, a volte, l’unico modo per potersi liberare dal senso di inevitabilità del disastro è sognare, amare e illudersi che possa bastare, vivendo ogni minuto nel modo più intenso possibile”.

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando la chitarra e poi iniziando a cantare. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover. Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso”, seguito a breve da “Grazie prego ciao” e “Lean”, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori, tanto da essere inclusa nelle playlist editoriali di Spotify “Fresh Finds Italia” e “Anima R&B”. Con “Piccoli problemi” aggiunge a queste “New Music Friday”, “Scuola Indie”, “Indie Triste” ed “Equal Italia”. Nei mesi seguenti pubblica prima “RIP” e poi “Amore e colla” iniziando ad attirare l’attenzione dei media. Successivamente realizza il brano “scusanonlofacciopiù” in collaborazione con Nudda, con cui entra per la prima volta nella playlist “Novità pop”, e dopo pubblica “Canzone triste” e, il mese successivo, “Ossessionata”. Il primo brano pubblicato nel 2023 è “Più piccolo”, in collaborazione con gli Antartica, seguito da “Lalala”. Poi a giugno 2023 arriva il suo primo EP, “Armonia//silenzio” che la fa approdare in altre playlist editoriali come “sanguegiovane” e “Rock Italia”, e si arricchisce di altri singoli a fine estate.