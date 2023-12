Su Rai 1 “A Sua immagine” per la Festa dell’Immacolata Concezione

“A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, dedica la puntata di stamani su Rai alla Festa dell’Immacolata Concezione

L’8 dicembre è la Festa dell’Immacolata Concezione e, in questa giornata, la puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda venerdì 8 dicembre alle 10.30 su Rai1,è dedicata alle molte tradizioni popolari legate alla Madonna, alla quale spesso il popolo cristiano si affida chiedendo protezione. Lorena Bianchetti parlerà di questi temi con Anna Pia Viola, teologa e terziaria francescana ed Elisabetta Moro, antropologa e studiosa della devozione popolare.

Nel corso della puntata Vittorio de Bonis racconterà alcune devozioni mariane: dalla tradizione delle Madonnelle, diffuse a partire dal ‘500 in ogni incrocio di Roma, al culto della Vergine di Torre del Greco, alla scoperta del cantiere in cui si prepara la gigantesca nave portata in processione dai fedeli, e poi la Madonnina del Borghetto, una edicoletta di Brescello resa celebre e oggetto di venerazione popolare anche dai film di Don Camillo, per arrivare infine alla Vergine dall’occhio nero di Galatone, in provincia di Lecce, dipinto che, proprio per la sua particolarità, è divenuto la meta di pellegrinaggio di molte donne maltrattate e vittime di violenza. Ma la Vergine è anche colei che intercede presso Gesù per difendere e proteggere il suo popolo, e di questo si parlerà attraverso le parole che Papa Francesco le ha dedicato, affidandole il mondo e la pace.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa di San Francesco Albaro di Genova. Alle 12.00 la trasmissione dell’Angelus recitato da Papa Francesco in Piazza San Pietro.