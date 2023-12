Previsioni meteo 8 dicembre 2023: neve a bassa quota al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 dicembre 2023: perturbazione sull’Italia, neve a quote collinari al settentrione e piogge al Centro

Dopo una breve tregua a metà settimana, il Ponte dell’Immacolata inizia con condizioni metro di nuovo all’insegna del maltempo. Un’intensa perturbazione raggiungerà infatti l’Italia e nella giornata di oggi avremo neve fino a quote collinari al Nord. Le precipitazioni potranno risultare più intense specie al Nord-Ovest, mentre sulle regioni del Centro la grande protagonista sarà la pioggia. Domani lo scivolamento verso Sud del nucleo perturbato determinerà un miglioramento del tempo al Centro-Nord, mentre avremo instabilità al Sud peninsulare, Sicilia e Sardegna. Per un generale miglioramento ci sarà da attendere domenica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 8 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con fenomeni sparsi al Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio precipitazioni in estensione a tutte le regioni, generalmente di debole o modeata intensità, con neve fino a 100-300 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse specie al Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino deboli precipitazioni sulle regioni tirreniche, più asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. Al pomeriggio nessun variazione con molte nuvole associate a deboli fenomeni sparsi. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni soprattutto lungo le coste tirreniche, più asciutto altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito, deboli piogge sulla Sardegna. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile ma molte nuvole, piogge sparse sulle Isole Maggiori. In serata precipitazioni in estensione anche ai settori Peninsulari tirrenici, fenomeni più intensi su Sardegna e Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .