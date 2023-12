L’oroscopo di oggi, venerdì 8 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, venerdì 8 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

La Luna vi ostacola ancora dal segno nemico amatissimo della Bilancia, ma tutto scorre in casa e fuori. Forse oggi non avete ora il tempo che vorreste per coltivare le vostre durature amicizie. Portate pazienza, lo farete poi, con tutta la soddisfazione di cui siete capaci;…

Toro

Quadro dei moti planetari abbastanza positivo, con molti pianeti come Mercurio, Giove, Urano a portarvi ilarità e spensieratezza; c’è da fare attenzione solo a non esagerare nei piaceri gastronomici se siete nati tra il 23 e il 28 di aprile: Venere, pianeta del benessere è a voi…

Gemelli

Cercate di ordinare oggi i vostri pensieri e mantenete saldi i nervi. La configurazione globale innalza il livello del nervosismo. Il Sole occupante il segno del Sagittario e Saturno – Nettuno quello dei Pesci vi rendono irrequieti e poco stabili emotivamente, specie se…

Cancro

Festa dell’Immacolata con atmosfera in famiglia dove regna l’armonia e nel vostro clan di amici la concordia e la voglia di divertimento.

Leone

Marte e Sole sono nel segno amico del Sagittario, ma Giove e Venere continuano a ostacolarvi da Toro e Scorpione. Pur con qualche impedimento celeste, scopriamo una giornata sena che si prefigura per voi oggi. In particolare per la vita familiare e amichevole.

Vergine

Alti e bassi si manifestano con Marte, Saturno e Nettuno ostili mentre Giove e Venere sono a voi favorevoli. Altalena dei transiti planetari cui voi sapete tenere testa egregiamente, specie se appartenete alla verginea prima decade.

Bilancia

Ricorrenza dell’Immacolata che mostra qualche piccola contrarietà specie in casa, ma voi riuscite a governare tutto con maestria. Tenete infatti il timone del vostro controllo in famiglia dove si respira un po’ di aria di maretta. Se avete figli adolescenti, ci sarà bisogno di…

Scorpione

Molti pianeti, tra cui la luminosa Venere, sono in angolo favorevole e per tutte e tre le decadi dello Scorpione. A fare eccezione e tenervi un po’ il broncio ci sono Urano e Giove e per gli amici Scorpioni della prima e terza decade. Voi riuscite a veleggiare, però serenamente.

Sagittario

Immacolata una delle feste di dicembre più note, abbastanza soddisfacente, con prospettive future di ampio respiro, specie in ambito attivo e pratico. Non si esclude possiate dedicarvi all’organizzazione futura di una delle vostre passioni preferite: i viaggi lontani.

Capricorno

Profilo planetario che vi vede alle prese con un aspetto dissonante della Luna in Bilancia: fate attenzione a non usare toni troppo forti in famiglia con chi non vuole sentire le vostre ragioni, specie se nati dal 7 al 13 gennaio. Comunque oltre a questo aspetto, nessun pianeta…

Acquario

La Luna in Bilancia vi rende intuitivi e sensibili, le vostre amicizie che saranno vivificate da novità molto entusiasmanti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 13 febbraio. Troverete stimoli appassionanti grazie a queste prossime nuove conoscenze.

Pesci

Cielo astrale di dicembre abbastanza scintillante per voi, in cui a risaltare beneficamente su tutti gli altri aspetti è la vita familiare. Venere, in angolo armonico dallo Scorpione, vi promette scambi e confronti con i componenti piccoli del vostro clan, in particolare figli.