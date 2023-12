Lc3 Trasporti adotta il primo sistema Btu liqal di Dover F. S.

Dover Fueling Solutions ha annunciato il completamento con successo dell’installazione del sistema di Trattamento del Gas di Boil-off (BTU) LIQAL per LC3 Trasporti

Dover Fueling Solutions (DFS) ha annunciato il completamento con successo dell’installazione del sistema di Trattamento del Gas di Boil-off (BTU) LIQAL per LC3 Trasporti, la prima stazione di rifornimento in Italia che combina il Gas Naturale Liquefatto (LNG) e l’Azoto ed è la prima in grado di fornire il 100% di Bio-LNG, non in forma miscelata.LC3 ha dovuto affrontare diverse sfide, tra cui l’alta pressione all’interno del serbatoio di LNG, a causa del gas di boil-off (BOG), e il rifornimento inefficiente dei camion a LNG. L’installazione del sistema BTU LIQAL, situato in un sito privato che supporta fino a 160 camion, elimina tali problemi, consentendo a LC3 di offrire un’esperienza unificata di rifornimento di LNG e Bio-LNG presso la sua stazione di Piacenza. Il nuovo sistema BTU LIQAL, installato e messo in funzione da SGIG, garantisce che la pressione del serbatoio sia sotto controllo e stabile, in modo che i conducenti dei camion possano rifornire il loro veicolo a LNG in modo agevole e uniforme.