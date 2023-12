I The Clockworks in concerto al Covo Club di Bologna nel 2024

La band irlandese con sede a Londra The Clockworks sarà dal vivo per la prima volta in Italia sabato 16 marzo 2024 al Covo Club di Bologna

Reduci dalla recente pubblicazione del singolo “Mayday Mayday” che anticipa la release del nuovo album prevista per il prossimo novembre, la band irlandese con sede a Londra The Clockworks sarà dal vivo per la prima volta in Italia sabato 16 marzo 2024 al Covo Club di Bologna. I biglietti per la data sono disponibili su DICE.fm e Ticketmaster.

Formatisi a Galway e ora residenti a Londra, i Clockworks sono James McGregor (voce/chitarra), Sean Connelly (chitarra), Damian Greaney (batteria) e Tom Freeman (basso). La decisione unanime di trovare la propria strada nella capitale del Regno Unito si è rivelata azzeccata. Trasferitisi nel 2019, il quartetto è stato messo sotto contratto dal leggendario Alan McGee quasi da un giorno all’altro.

Descritti da NME come “sh**-hot” ed elogiati da CLASH per il loro “feroce senso dell’obiettivo, con le linee di chitarra post-punk che si muovono con cura”, i Clockworks hanno sfornato una serie di singoli impeccabili da quando è iniziata la loro collaborazione con McGee; guadagnando terreno a passo di carica con brani del calibro di “Feels So Real”, “Enough Is Never Enough”, “Can I Speak To A Manager?”, “The Future Is Not What It Was” e altri ancora nel loro crescente arsenale.

Apprezzata anche da testate come The Guardian, The Independent e Hot Press, la band ha ricevuto il supporto di star della radio nazionale, tra cui Annie Mac di BBC Radio 1 nel suo showcase “New Names”, Steve Lamacq di BBC 6 Music nel suo programma “Recommends”, ed è stata trasmessa quotidianamente da RTÉ 2FM, facendosi notare dal leggendario Rodney Bingenheimer su Sirius XM.

La band ha lasciato il segno negli Stati Uniti con il supporto ai leggendari Pixies e poi al SXSW di Austin, in tutta Europa con set esaltanti in festival come Eurosonic ed Electric Picnic, un grande slot di supporto al Sefton Park (Liverpool) con i Kings of Leon, e una notevole apparizione televisiva in Soccer AM di Sky 1; oltre a una serie di spettacoli di supporto nel Regno Unito con i Reytons all’inizio di quest’anno, i Clockworks si stanno ora preparando a mettersi in viaggio per una serie di spettacoli europei e per l’estate di apparizioni ai festival tra cui Pukkelpop e The Great Escape.