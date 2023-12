I La Sad a Sanremo fanno discutere: il Codacons li vuole esclusi

Codacons contro Sanremo: “Fuori i La Sad”. L’associazione non ritiene opportuna la partecipazione del gruppo a causa dei testi misogini

Il Codacons, dopo l’annuncio di Amadeus sui big che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ha chiesto sia alla Rai che allo stesso Amadeus di escludere dalla competizione i La Sad, a causa dei testi misogini e violenti.

LA SAD A SANREMO? “ASSOLUTA IPOCRISIA”

Riguardo alla loro partecipazione, il Codacons parla di “un’assoluta ipocrisia: un Paese che si commuove per Giulia Cecchettin non può applaudire brani (“Ma tu sei peggio della coca, sei una tr**”, e “ti sco**** solo per strapparti il cuore”) offensivi nei confronti delle donne e caratterizzati da una esaltazione costante di violenza e misoginia. Non si capisce allora la ragione che ha spinto la Rai e Amadeus a scegliere proprio questo trio, visti i testi decisamente inappropriati, in un momento in cui tutte le energie dovrebbero essere unite nella battaglia contro la violenza di genere: una scelta sbagliata cui – in assenza di una retromarcia immediata – farà seguito la denuncia“.

CHI SONO I LA SAD

Il gruppo, non notissimo al grande pubblico, ma con milioni di visualizzazioni su YouTube, è composto da tre elementi: Theo (Matteo Botticini, 36 anni, di Brescia), Plant (Francesco Clemente, 23 anni, di Bari) e Fiks (Enrico Fonte, 33 anni, di Venezia). Il gruppo mescola temi e stili tipici del pop, del punk, dell’emo e della trap. “A differenza di altri, non abbiamo ascoltato solo punk o solo un genere, e ci sono quindi tante influenze mischiate tra loro. Non è punk, è La Sad“, dicono di loro stessi.